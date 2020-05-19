search
19.05.2020 16:10

«Πόλεμος» στους Pink Floyd – «Σκοτώνονται» Waters και Gilmour (Photo | Video)

Το τσεκούρι του πολέμου ξέθαψε ο Roger Waters, ιδρυτικό μέλος και πρώην συνθέτης, στιχουργός, μπασίστας και τραγουδιστής των περίφημων Pink Floyd, σε βάρος του πρώην συνεργάτη του, κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή του συγκροτήματος, David Gilmour, τον οποίο και κατηγόρησε ότι επιχειρεί να τον… εξαφανίσει από όλη τη διαδικτυακή παρουσία του συγκροτήματος.

Αφορμή για την αναζωπύρωση της εχθρότητας στάθηκε το γεγονός ότι ένα βίντεο του τραγουδιού «Μother» που ο Waters ηχογράφησε εξ αποστάσεως με συνεργάτες του και ανέβασε στο Twitter, αν και πήγε πολύ καλά από hits, δεν έκανε καμία εμφάνιση στο επίσημο site ή τα social media των Pink Floyd.

 

O 76χρονος Waters υποστήριξε ότι ο Gilmour τον έχει «μπανάρει» από τη διαδικτυακή παρουσία του συγκροτήματος του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος και ιθύνων νους για πολλά χρόνια, κατηγορώντας τον 74χρονο κιθαρίστα ότι «θεωρεί ότι οι Pink Floyd του ανήκουν» και ότι πιστεύει ότι ο Waters είναι «άνευ σημασίας» για το συγκρότημα.

 

Ο Waters αποχώρησε από τους Pink Floyd το 1985 και ακολούθησε μια σκληρή και πικρή δικαστική μάχη με τα υπόλοιπα τρία μέλη του συγκροτήματος (τον Gilmour, τον ντάμερ Nick Mason και τον αείμνηστο κιμπορντίστα Rick Wright), την οποία και έχασε για το όνομα του συγκροτήματος.

Από τότε, υπάρχει τεράστια πικρία μεταξύ των δύο πλευρών, που δεν γεφυρώθηκε ποτέ, παρά τις εκάστοτε προσπάθειες συμφιλίωσης ή τα σποραδικά κοινά live.

