Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολη – Εκτός ελέγχου η κατάσταση (Video)

Η αμερικανική πόλη Μινεάπολη, που συγκλονίζεται από ταραχές μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια της αστυνομίας, θα έχει απαγόρευση της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής, όπως επέβαλε ο δήμαρχός της.
Από τις 20.00 τοπική ώρα (04.00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) έως τις 06.00 την επομένη το πρωί, οι δρόμοι της πόλης στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι έρημοι, με εξαίρεση μόνο την παρουσία σε αυτούς των δυνάμεων της τάξης, πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού.
Backed by National Guard soldiers, Minnesota state police form a line together after protests turn violent in Minneapolis https://t.co/lMt2pPOLTf pic.twitter.com/DJmMSH8EvR
— CBS News (@CBSNews) May 29, 2020
National Guard is here at Lake St in Minneapolis pic.twitter.com/wxPtEX9eRV
— Matt Lavalle (@Banksy56) May 29, 2020
