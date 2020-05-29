Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μινεάπολη – Εκτός ελέγχου η κατάσταση (Video)

Η αμερικανική πόλη Μινεάπολη, που συγκλονίζεται από ταραχές μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια της αστυνομίας, θα έχει απαγόρευση της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής, όπως επέβαλε ο δήμαρχός της. Από τις 20.00 τοπική ώρα (04.00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) έως τις 06.00 την επομένη το πρωί, οι δρόμοι της πόλης στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι έρημοι, με εξαίρεση μόνο την παρουσία σε αυτούς των δυνάμεων της τάξης, πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού.

Πεντακόσιοι στρατιώτες του σώματος της Εθνοφρουράς αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη, με σκοπό την αποκατάσταση της τάξης στην πόλη, έπειτα από άλλη μία νύχτα βίαιων διαδηλώσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς.

Backed by National Guard soldiers, Minnesota state police form a line together after protests turn violent in Minneapolis https://t.co/lMt2pPOLTf pic.twitter.com/DJmMSH8EvR — CBS News (@CBSNews) May 29, 2020

Τα μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας της Μινεσότα «θα προσφέρουν στήριξη στις πολιτικές αρχές, για όσο διάστημα τους ζητηθεί, με στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα δελτίο τύπου το σώμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τιμ Ουόλς υπέγραψε διάταγμα το απόγευμα της Πέμπτης, με το οποίο δίνει το πράσινο φως για την ανάπτυξη των δυνάμεων της Εθνοφρουράς.

National Guard is here at Lake St in Minneapolis pic.twitter.com/wxPtEX9eRV — Matt Lavalle (@Banksy56) May 29, 2020

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στρατιώτες «συμμετείχαν ήδη σε διάφορες αποστολές» με τους πυροσβέστες και για να αντιμετωπίσουν τις «ταραχές που προκάλεσαν πολίτες», διευκρινίζεται στο δελτίο τύπου. Η ανάπτυξη τους στη Μινεάπολη συνεχίστηκε έως νωρίς το πρωί, φθάνοντας τους 500 «επί ποδός».

Διακόσιοι αστυνομικοί της πολιτείας, όπως και ελικόπτερα, έχουν επίσης κινητοποιηθεί από τις πολιτειακές αρχές.