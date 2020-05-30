search
30.05.2020 18:58

ΗΠΑ: Σε πλήρη ετοιμότητα στρατιωτικές μονάδες για επέμβαση στην Μινεσότα

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει στρατιωτικές μονάδες σε ετοιμότητα τεσσάρων ωρών, σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή τους από τον κυβερνήτη της Μινεσότα για την αντιμετώπιση των ταραχών που συνεχίζονται εδώ και τέσσερις ημέρες μετά την δολοφονία του άοπλου μαύρου Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

Το Πεντάγωνο διευκρινίζει σε ανακοίνωση ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αίτημα του κυβερνήτη της Μινεσότα για συνδρομή του στρατού προς την Εθνοφρουρά της πολιτείας.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ δήλωσε ότι «εξωτερικά ακραία στοιχεία και ταραξίες» έχουν οικειοποιηθεί τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ομάδες εξωτερικών ακραίων στοιχείων και ταραξιών εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να υπηρετήσουν την δική τους χωριστή και βίαιη ατζέντα», δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα να διασχίζει κανείς τα σύνορα των πολιτειών ή να χρησιμοποιεί διαπολιτειακές υποδομές για να υποκινεί ή να συμμετέχει σε βίαιες εξεγέρσεις και θα εφαρμόσουμε τους σχετικούς νόμους», προειδοποίησε.

