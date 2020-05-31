Πτώμα άνδρα με μώλωπες κοντά σε καμένο αυτοκίνητο στη Μινεάπολη

Πτώμα άνδρα βρέθηκε κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί στη Μινεάπολις, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές μετά τον φόνο, στις αρχές της εβδομάδας, ενός Αφροαμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, από λευκό αστυνομικό.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 04:00 τοπική ώρα για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης.

Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός άνδρα που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και το οποίο έφερε μώλωπες.

Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.