Οι αγωνιώδεις κραυγές των αλπακά, όταν τα κουρεύουν για να πάρουν το μαλλί τους – Κάποια στρεσάρονται τόσο πολύ που κάνουν εμετό (Video)

Το αλπακά είναι μηρυκαστικό ζώο της οικογένειας των καμηλιδών. Από το τρίχωμα του αλπακά υφαίνονται υφάσματα και βελούδα, τα οποία είναι γνωστά σε όλον τον κόσμο. Τα πανέμορφα αυτά θηλαστικά ζουν στις Άνδεις στο Περού, τη Χιλή και τη Βολιβία, όπου έχουν εξημερωθεί από τη Νεολιθική εποχή.

Στο Περού υπάρχουν ολόκληρες φάρμες που εκτρέφουν τα ζώα αυτά και στη συνέχεια τα κουρεύουν για να πάρουν το μαλλί τους και να το πουλήσουν. Το κούρεμα όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το ζώο πρέπει να ακινητοποιηθεί για να κουρευτεί. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο αφού τα αλπακά στρεσάρονται τόσο πολύ.

Τους δένουν τα πόδια με σχοινιά. Τα ζώα βγάζουν αγωνιώδεις κραυγές που θυμίζουν κλάμα μικρού παιδιού. Πολλά από αυτά από το άγχος του κάνουν εμετό. Μια πράσινη χολή βγαίνει από το στόμα τους καθώς τα κουρεύουν.

Η PETA κατάφερε να εισχωρήσει σε μια τέτοια φάρμα την εποχή που κουρεύουν τα αλπακά και κατέγραψε τη συμπεριφορά εκείνων που τα κουρεύουν η οποία φτάνει σχεδόν στα όρια της κακοποίησης.



