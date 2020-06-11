search
11.06.2020

Μινεάπολη: Κατόπιν διαταγής αστυνομικοί σκίζουν με μαχαίρι τα λάστιχα σταθμευμένων αυτοκινήτων διαδηλωτών (Video)

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Μινεάπολης παραδέχτηκαν ότι αστυνομικοί τους… έσκιζαν με μαχαίρι τα λάστιχα όσων αυτοκινήτων είχαν σταθμεύσει κοντά στον τόπο διαδηλώσεων για τον Τζορτζ Φλόιντ προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις και θύελλα αντιδράσεων.

Όπως φαίνεται καθαρά σε βίνεο που αναρτήθηκε σε σόσιαλ μίντια, βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί έσκισαν με μαχαίρι τα ελαστικά αυτοκινήτων, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνταν από μέλη ειδησεογραφικών και τηλεοπτικών συνεργείων!

Ο παραγωγός ντοκιμαντέρ Andrew Kimmel τουίταρε ένα βίντεο –με πάνω από 1,3 εκατ. θεάσεις ως την Τρίτη- το οποίο δείχνει και τα τέσσερα λάστιχα του νοικιασμένου αυτοκινήτου του κατεστραμμένα, όπως και όλα τα άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στη γύρω περιοχή.

Το φαιδρό είναι ότι οι εκπρόσωποι των Αρχών παραδέχτηκαν στο Star Tribune πως οι αστυνομικοί έδρασαν βάσει εντολών καθώς στόχος της αστυνομίας ήταν «να αποτρέψει φαινόμενα όπως το να οδηγούν κάποια άτομα με μεγάλη ταχύτητα και επικίνδυνα το αυτοκίνητό τους προς τους διαδηλωτές και τους εκπρόσωπους του νόμου».

Επίσης δήλωσαν ότι «οι αστυνομικοί στόχευσαν οχήματα που είχαν στο εσωτερικό τους αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες κατά ανθρώπων στη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων».

Να θυμίσουμε ότι αυτές οι τακτικές δεν αποτελούν προνόμιο των αμερικανικών αρχών αλλά μάλλον αντιγράφονται και από άλλες αστυνομίας κρατών. Όπως για παράδειγμα η δική μας ΕΛΑΣ μέλη της οποίας εθεάθησαν και βιντεοσκοπήθηκαν στη Χίο να σπάνε και να καταστρέφουν παρμπρίζ αυτοκινήτων που είχαν σταθμεύσει κοντά σε τόπους διαδηλώσεων ή που απλώς διέρχονταν κοντά τους!

 

