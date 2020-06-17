Διήμερη περιοδεία Κουτσούμπα σε Έβρο και Ροδόπη

Διήμερη επίσκεψη στον Έβρο και τη Ροδόπη πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παρουσίας του στους δύο νομούς της Θράκης, σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη όπου, από τις 9:30, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον αντιπεριπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, με τον διοικητή του νοσοκομείου, Βαγγέλη Ρούφο, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος και στις 18:00 με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Στις 19:30, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Φάρου, στην Αλεξανδρούπολη.

Αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο κ. Κουτσούμπας θα μεταβεί στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, όπου θα συναντηθεί, στις 10:00, με τον δήμαρχο Ορεστιάδας και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ, Βασίλη Μαυρίδη.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί, στις Καστανιές, με τον κοινοτάρχη, Σταύρο Τζιαμαλίδη, ενώ θα επισκεφθεί και στρατιωτικό φυλάκιο της περιοχής.

Στις 12:30 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα», στη Ν. Βύσσα.

Η διήμερη επίσκεψη του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Θράκη ολοκληρώνεται στον νομό Ροδόπης, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν και με το ΔΣ του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης στη Φιλλύρα, ενώ στις 20:00 θα συνατηθεί με τον δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών, Κώστα Χαριτόπουλο.