search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 03:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2020 08:30

Διήμερη περιοδεία Κουτσούμπα σε Έβρο και Ροδόπη

17.06.2020 08:30
Διήμερη περιοδεία Κουτσούμπα σε Έβρο και Ροδόπη - Media

 

Διήμερη επίσκεψη στον Έβρο και τη Ροδόπη πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της παρουσίας του στους δύο νομούς της Θράκης, σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη όπου, από τις 9:30, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον αντιπεριπεριφερειάρχη Έβρου, Δημήτρη Πέτροβιτς, με τον διοικητή του νοσοκομείου, Βαγγέλη Ρούφο, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος και στις 18:00 με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Στις 19:30, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία του Φάρου, στην Αλεξανδρούπολη.

Αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο κ. Κουτσούμπας θα μεταβεί στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, όπου θα συναντηθεί, στις 10:00, με τον δήμαρχο Ορεστιάδας και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ, Βασίλη Μαυρίδη.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί, στις Καστανιές, με τον κοινοτάρχη, Σταύρο Τζιαμαλίδη, ενώ θα επισκεφθεί και στρατιωτικό φυλάκιο της περιοχής.

Στις 12:30 θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα», στη Ν. Βύσσα.

Η διήμερη επίσκεψη του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Θράκη ολοκληρώνεται στον νομό Ροδόπης, όπου το απόγευμα θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αρριανών, Αμέτ Ριτβάν και με το ΔΣ του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης στη Φιλλύρα, ενώ στις 20:00 θα συνατηθεί με τον δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών, Κώστα Χαριτόπουλο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ανεπίσημη παραδοχή του Κιέβου ότι είναι δικό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 03:25
oie guterres 98- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια το 2026

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αβάνα αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Αντιγόνη – Ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό «Jalla»

1 / 3