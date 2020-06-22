Αυτό που δεν ξέρατε για τα καπέλα σομπρέρο στα μπουκάλια Τεκίλας – Η πραγματική χρήση τους (Photo)

Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο στο διαδίκτυο.

Πρόσφατα, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τα μικρά σομπρέρο καπέλα που βρίσκονται πάνω σε διάφορα μπουκάλια τεκίλας.

Ορισμένοι θαυμαστές της τεκίλας δεν ήξεραν την πραγματική χρήση των σομπρέρο και όταν άνοιγαν το μπουκάλι με το διάσημο αλκοολούχο ποτό και απλώς το πετούσαν ή το

χρησιμοποίησαν ως ένα χαριτωμένο καπέλο για πάρτι στα κατοικίδιά τους.

Αλλά προφανώς το μικρό πλαστικό σομπρέρο έχει αρκετούς τρόπους χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του λεμονοστύφτη και του ιδανικού αντικειμένου για τη μέτρηση της σωστής ποσότητας τεκίλα για ένα σφηνάκι.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα, είναι ότι το χείλος του σομπρέρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βάλετε αλάτι στο ποτήρι σας.

Αυτό το κόλπο μοιράστηκε χρήστης του Twitter την περασμένη εβδομάδα.

Έγραψε: «Μόλις συνειδητοποίησα ότι το σομπρέρο στην κορυφή του μπουκαλιού τεκίλα είναι έτσι ώστε να μπορέσεις να βάλεις αλάτι στο ποτήρι σου».

I was today years old when I realised the sombrero on top of the bottle of tequila was so you could salt your glass pic.twitter.com/VlOCxx9t4V — Jack (@J4CKMULL) June 19, 2020

Η ανάρτηση έγινε viral και ο χρήστης πρόσθεσε αργότερα: «Μην λέτε ψέματα, ξέρετε ότι όλοι πιστεύατε ότι ήταν απλώς ένα χαριτωμένο μικρό σομπρέρο για το μπουκάλι σας. Αλλάζει το παιχνίδι, μου τίναξε το μυαλό».