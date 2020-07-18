search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 10:11
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2020 16:14

Τραμπ: Συνέντευξη παρωδία – Δημοσιογράφος του Fox News τον διέψευσε κατ’ επανάληψη

18.07.2020 16:14
Τραμπ: Συνέντευξη παρωδία - Δημοσιογράφος του Fox News τον διέψευσε κατ

 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνήθως αισθάνεται μεγάλη άνεση όταν μιλάει στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, όμως στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ένας δημοσιογράφος του καναλιού τον αντέκρουσε, σχετικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει για την αστυνομία ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ένα απόσπασμα της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα πριν από την προβολή της αύριο Κυριακή, ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο της εγκληματικότητας σε ορισμένες πόλεις στην ανεπάρκεια, όπως υποστηρίζει, των Δημοκρατικών δημάρχων τους. «Τις κακοδιαχειρίστηκαν», επέμεινε ο Τραμπ αφού ο δημοσιογράφος Κρις Γουάλας του επισήμανε ότι πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν Δημοκρατικούς δημάρχους εδώ και δεκαετίες.

«Πάντα ήταν κακή (η κατάσταση με την εγκληματικότητα) αλλά τώρα έχει βγει εκτός ελέγχου. Και αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να περικόψουν πόρους από την αστυνομία και ο Μπάιντεν θέλει να κόψει τον προϋπολογισμό της αστυνομίας», συνέχισε.

«Όχι κύριε, δεν το θέλει», αντέκρουσε ο Ουάλας.

Ο Τραμπ επέμεινε, λέγοντας ότι ο Μπάιντεν και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχουν υπογράψει έναν καταστατικό χάρτη για να μειώσουν τον προϋπολογισμό των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο δημοσιογράφος τον διέψευσε και πάλι, οπότε ο πρόεδρος ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει το εν λόγω κείμενο. Ο ισχυρισμός του δεν υπήρχε εκεί, είπε στη συνέχεια ο Κρις Γουάλας στο Fox.

Η περικοπή των πόρων της αστυνομίας είναι ένα από τα αιτήματα των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, στα τέλη Μαΐου.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τζο Μπάιντεν προβάδισμα εννέα μονάδων έναντι του Τραμπ, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τον ιστότοπο RealClearPolitics.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zwi-kwnstantopoulou-diamantis-karanastasis-1200×675
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές στη Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της γιορτή

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου

606035607_1302107548613951_7306869907636660512_n
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις βροχές – Καθίζηση 10 μέτρων στο ρέμα της Πικροδάφνης

trump zelensky white house
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει συνάντηση με Τραμπ: Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

MOUGKOPETROS_KAT2708
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Μουγκοπέτρου: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του μουσικού - Έλαβε panic button η σύζυγός του

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

kaklamanis psat 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… εξομολόγηση του Νικήτα Κακλαμάνη: Δεν θα μπορούσα να «βαπτιστώ» τίποτα άλλο εκτός από Ολυμπιακός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 10:10
zwi-kwnstantopoulou-diamantis-karanastasis-1200×675
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι δημόσιες ευχές στη Δέσποινα Βανδή για την ονομαστική της γιορτή

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρων-Πύργου

1 / 3