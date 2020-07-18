Τραμπ: Συνέντευξη παρωδία – Δημοσιογράφος του Fox News τον διέψευσε κατ’ επανάληψη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνήθως αισθάνεται μεγάλη άνεση όταν μιλάει στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, όμως στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ένας δημοσιογράφος του καναλιού τον αντέκρουσε, σχετικά με τις δηλώσεις που έχει κάνει για την αστυνομία ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ένα απόσπασμα της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα πριν από την προβολή της αύριο Κυριακή, ο Τραμπ απέδωσε την άνοδο της εγκληματικότητας σε ορισμένες πόλεις στην ανεπάρκεια, όπως υποστηρίζει, των Δημοκρατικών δημάρχων τους. «Τις κακοδιαχειρίστηκαν», επέμεινε ο Τραμπ αφού ο δημοσιογράφος Κρις Γουάλας του επισήμανε ότι πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν Δημοκρατικούς δημάρχους εδώ και δεκαετίες.

«Πάντα ήταν κακή (η κατάσταση με την εγκληματικότητα) αλλά τώρα έχει βγει εκτός ελέγχου. Και αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να περικόψουν πόρους από την αστυνομία και ο Μπάιντεν θέλει να κόψει τον προϋπολογισμό της αστυνομίας», συνέχισε.

«Όχι κύριε, δεν το θέλει», αντέκρουσε ο Ουάλας.

Ο Τραμπ επέμεινε, λέγοντας ότι ο Μπάιντεν και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έχουν υπογράψει έναν καταστατικό χάρτη για να μειώσουν τον προϋπολογισμό των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο δημοσιογράφος τον διέψευσε και πάλι, οπότε ο πρόεδρος ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει το εν λόγω κείμενο. Ο ισχυρισμός του δεν υπήρχε εκεί, είπε στη συνέχεια ο Κρις Γουάλας στο Fox.

Η περικοπή των πόρων της αστυνομίας είναι ένα από τα αιτήματα των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, στα τέλη Μαΐου.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τζο Μπάιντεν προβάδισμα εννέα μονάδων έναντι του Τραμπ, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τον ιστότοπο RealClearPolitics.