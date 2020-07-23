Επίσημο: Τέλος ο Σλούκας από τη Φενέρμπαχτσε – Έτοιμος να επιστρέψει στον Ολυμπιακό

Οι δρόμοι του Κώστα Σλούκα με τη Φενέρμπαχτσε χώρισαν και επίσημα, με τον Έλληνα γκαρντ να αποχαιρετά την τουρκική ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν από το 2015 και να ευχαριστεί τη διοίκηση, που σεβάστηκε την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα γκαρντ, ο οποίος μετακόμισε εκεί το 2015 και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, όπως μεταδίδει το sport-fm.gr.

Έτσι, ο Σλούκας αποτέλεσε την όγδοη αποχώρηση από το ρόστερ της Φενέρ, μετά τους Τζίτζι Ντατόμε, Εγκεχάν Αρνά, Τζέιμς Νάναλι, Μάλκολμ Τόμας, Ζοφρέ Λοβέρν, Ντέρικ Γουίλιαμς και Νίκολα Κάλινιτς.

Η ανακοίνωση της Φενέρ:

«Χωρίζουν οι δρόμοι μας με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ήρθε στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε τη σεζόν 2015/16 και τον έκανε έναν από τους καλύτερους πλέι μέικερ στην Ευρώπη, μέσα από τις εμφανίσεις του με την ομάδα.

Ο Σλούκας μας έκανε υπερήφανους όταν επιλέχθηκε στην κορυφαία πεντάδα της Ευρωλίγκας τη σεζόν 2018/19 και ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς συντελεστές της ομάδας μας στις πολλές επιτυχίες της, ειδικά με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ πάντα έδειχνε αφοσίωση όταν φορούσε τη φανέλα μας.

Θα θυμόμαστε τον Κώστα Σλούκα ως ένα από τα πολυτιμότερα μέλη της ομάδας μας, καθώς συνδυάστηκε με τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ιστορίας του μπασκετικού τμήματος της Φενέρμπαχτσε.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αξιότιμο αθλητή Κώστα Σλούκα για τη συνεισφορά του στον σύλλογό μας και να του ευχηθούμε να έχει επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του».

Το μήνυμα του Κώστα Σλούκα:

«Πήρα μία δύσκολη απόφαση, σαν μία απόφαση ζωής. Μεγάλωσα ως άνδρας, ως άτομο, ως επαγγελματίας μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια μαζί σας παιδιά, το σταφ, τους προπονητές, τους συμπαίκτες, τους φιλάθλους.

Αφήστε με να σας αποκαλώ η οικογένεια της Φενέρμπαχτσε, για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αναμνήσεις, τρόπαια, δύσκολες νύχτες, ευχάριστα πρωινά, αξέχαστες στιγμές ζωής που θα τις κρατήσω μέσα μου για πάντα. Νιώθω μόνο εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για όλους εσάς και για όλα αυτά που μου δίνατε κάθε μέρα.

Ξεχωριστό ευχαριστώ στον πρόεδρο κύριο Αλί Κοτς, τον αντιπρόεδρο κ. Σεμίχ Οζόι και τον τζένεραλ μάνατζερ κ. Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι για την κατανόηση στην επιθυμία μου. Ελπίζω η αφοσίωση και ο σεβασμός μου στον σύλλογο να σας κάνει όλους να χαμογελάτε σε αυτό το δύσκολο αντίο…

Κώστας