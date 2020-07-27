Στη σκιά του «τιτάνα»: Συνεκπαίδευση με το περίφημο αεροπλανοφόρο «Eisenhower» (Photos)

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Δευτέρας η συνεκπαίδευση μεταξύ μονάδων και μέσων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και του αεροπλανοφόρου USS DWIGHT D. EISENHOWER (Carrier Strike Group, CSG) η οποία ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου όταν οι ελληνικές δυνάμεις ενσωματώθηκαν στη δύναμη κρούσης του αεροπλανοφόρου κατά τον πλούν του στην ανατολική και κεντρική Μεσόγειο.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια της αποστολής συνοδείας και στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης, υλοποιήθηκε αριθμός συναφών τεχνικών αντικειμένων με τη συμμετοχή φρεγάτας και υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού.

Επιπρόσθετα, αριθμός αεροσκαφών της ΠΑ εκτέλεσε εκπαίδευση εναέριας μάχης με τα αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου σε ρόλο τόσο επιτιθέμενου όσο και αμυνόμενου, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας εκτελέσθηκαν πυρά δυτικά της Κρήτης και στο πεδίο βολής ΚΑΡΑΒΙΑ.

Σκοπός της συνεκπαίδευσης είναι η προαγωγή του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Απίστευτοι Τούρκοι: Με εμάς και όχι με Έλληνες θα κάνει ασκήσεις το αεροπλανοφόρο

Την ίδια στιγμή, σε μια κίνηση πραγματικά απίστευτης μικρότητας και ψευδολογίας, το ο τουρκικό πρακτορείο Anadolu επικαλείται «πηγές ασφαλείας» οι οποίες εμφανίζονται να υποστηρίζουν πως δεν θα γίνει κοινή άσκηση των δυνάμεων του αεροπλανοφόρου με την ελληνική αεροπορία, μα «όπως έγινε γνωστό», θα κάνει ασκήσεις «με πλοία του τουρκικού ναυτικού που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασπίδα της Μεσογείου».

To αστείο της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με τις επίσημες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΓΕΕΘΑ, αλλά και ρεπορτάζ, ελληνικά F-16 πραγματοποίησαν ασκήσεις με αμερικανικά F/A-18 του αεροπλανοφόρου σε κοινή άσκηση το Σάββατο και την Κυριακή.