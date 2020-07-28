Φλώρινα: Σε κρίσιμη κατάσταση μαθητής – Κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αναζήτησης μοσχεύματος ήπατος

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται μαθητής του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας από το Βαρικό Φλώρινας μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρεται με ειδική πτήση στη Γερμανία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ακόμη και για αναζήτηση μοσχεύματος του ήπατος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας Α. Κωλέτσα, ο μαθητής κατανάλωσε τα μανιτάρια την περασμένη Παρασκευή. Την επόμενη ημέρα ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Το απόγευμα της Τρίτης έφυγε με έκτακτη πτήση για το Μόναχο της Γερμανίας, όπου ζει η μητέρα του.

Ο πολιτιστικός σύλλογος του Βαρικού και η τοπική κοινότητα δρομολογούν απευθύνουν έκκληση για να συγκεντρωθεί χρηματικό ποσό για να υποστηριχθεί ο νεαρός μαθητής. Ο τραπεζικός λογαριασμός: GR3201104490000044996252837 – Εθνική Τράπεζα – Ιορδάνης Μίχος του Βασιλείου.

Πηγή: ΣΚΑΙ