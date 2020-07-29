search
29.07.2020 07:50

Με μέτρα κατά του κορωνοϊού το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Oι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί (Photos) - Media

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανακοίνωσε μια αυστηρότερη σύνθεση για το 2020, με 60 ταινίες από περισσότερες από 50 χώρες να προβάλλονται στο επίσημο μέρος (σε αντίθεση με τις περσινές 80).

Από τις 18 ταινίες του διαγωνισμού, οκτώ σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε ένα φεστιβάλ που περιελάμβανε μόνο δύο ταινίες που σκηνοθέτησαν γυναίκες στο περσινό κυνήγι του Χρυσού Λιονταριού.

Αν και άλλα παρόμοια φεστιβάλ, όπως το Telluride και οι Κάννες έχουν ακυρώσει τις εκδηλώσεις τους για το 2020, λόγω της εξάπλωσης της Covid-19, η Βενετία θα συνεχίσει με σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες της, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων θερμοκρασίας και των εξωτερικών προβολών και με περιορισμό στο μισό των θεατών, ενώ η κοινωνική απόσταση και η μάσκα θα είναι υποχρεωτική.

Το 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ 

