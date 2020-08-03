search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 14:33
03.08.2020 14:03

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πήγε στους Παξούς και μας άφησε… ξερούς (photos)

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πήγε στους Παξούς και μας άφησε… ξερούς (photos) - Media

 

Tη φυσική ομορφιά τοπίου κατέγραψε η ηθοποιός σε φωτογραφίες που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, από τις διακοπές της στους Παξούς. Στην πρώτη από αυτές όμως, την παράσταση δεν κλέβει μόνο η φυσική ομορφιά του νησιού του Ιονίου, αλλά και η ίδια η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Το άλμπουμ τον φωτογραφιών συνεχίστηκε με όμορφα γαλαζοπράσινα υδάτινα και πέτρινα τοπία από τους Παξούς.

