Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πήγε στους Παξούς και μας άφησε… ξερούς (photos)

Tη φυσική ομορφιά τοπίου κατέγραψε η ηθοποιός σε φωτογραφίες που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, από τις διακοπές της στους Παξούς. Στην πρώτη από αυτές όμως, την παράσταση δεν κλέβει μόνο η φυσική ομορφιά του νησιού του Ιονίου, αλλά και η ίδια η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Το άλμπουμ τον φωτογραφιών συνεχίστηκε με όμορφα γαλαζοπράσινα υδάτινα και πέτρινα τοπία από τους Παξούς.