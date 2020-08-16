Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης από αστυνομικό στην Πέτρου Ράλλη

Σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης από αστυνομικό στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, στην Πέτρου Ράλλη, καταγγέλλει το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «Το Μωβ».

Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο 25 Ιουλίου. «Η σεξουαλική παρενόχληση συνοδεύτηκε από απειλές και έλαβε χώρα μέσα στον ανελκυστήρα και στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτιρίου. Ο αστυνομικός, κατά παράβαση των σχετικών πρωτοκόλλων, ανέλαβε να συνοδέψει μόνος του την γυναίκα από τα κρατητήρια του 3ου ορόφου στο ιατρείο του ισογείου για να κάνει την ένεση ινσουλίνης που χρειάζεται επειδή είναι διαβητική. Έτσι ο αστυνομικός βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί μέσα στο ασανσέρ, και αντί να την κατεβάσει στο ισόγειο την πήγε στο υπόγειο.

»Η γυναίκα αντιστάθηκε και κατήγγειλε την επίθεση στη νοσοκόμα, κι έτσι ενημερώθηκε τελικά ο Διοικητής της Πέτρου Ράλλη, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα. Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ξεκίνησε έρευνα από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ο αστυνομικός αυτός εμπλέκεται και σε άλλα ποινικά αδικήματα με άλλη κρατούμενη κατ’ επανάληψη. Υπάρχει και αποδεικτικό υλικό από τις κάμερες του πάρκινγκ. Και οι δύο κρατούμενες κλήθηκαν για κατάθεση και αναγνώρισαν τον συγκεκριμένο αστυνομικό», αναφέρεται στη σχετική καταγγελία.

Το Σωματείο σημειώνει: «Φοβόμαστε ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, ότι υπήρχαν κι άλλα τέτοια περιστατικά, κι ότι και άλλα άτομα γνώριζαν τι γίνεται. Εν τω μεταξύ είναι τραγικό το ότι η γυναίκα που έκανε την καταγγελία είναι 27 χρόνια στην Ελλάδα, έχει ανήλικο παιδί 16 χρονών με Έλληνα υπήκοο, το παιδί έχει ελληνική υπηκοότητα, κι αυτή ακόμα δεν έχει χαρτιά, περιμένει απόφαση επί της προσφυγής της για άσυλο από το 2016!»

Παράλληλα, το «Μωβ» παραθέτει καταγγελία νεαρής κρατούμενης στην Αμυγδαλέζα για βιασμό της από Έλληνα υπήκοο στη Χίο το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Η νεαρή πρόσφυγας, η οποία έμενε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο, περπατούσε στο δρόμο όταν ο άντρας προσφέρθηκε να την πάει στον προορισμό της με το αυτοκίνητό του. Αντ’ αυτού την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία όπου και την βίασε, αφού πρώτα την χτύπησε διότι αντιστεκόταν, και στη συνέχεια την εγκατέλειψε», αναφέρεται στην καταγγελία.

«Η γυναίκα κατάφερε αργότερα να φτάσει στην πόλη της Χίου, με την βοήθεια μιας Ελληνίδας, και να καταγγείλει τον βιασμό της στην αστυνομία, στην οποία επίσης έδωσε τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια η γυναίκα πήγε επανειλημμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καταρχάς στα επείγοντα με αιμορραγία και μετέπειτα σε προγραμματισμένα ραντεβού (έχουμε στη διάθεσή μας τα σχετικά έγγραφα) και τελικά έφυγε από το νησί μην αντέχοντας άλλο τον φόβο και το τραύμα. Το τραγικό είναι ότι αυτή τη στιγμή κρατείται στην Αμυγδαλέζα για να επιστραφεί στο νησί λόγω απόφασης περιορισμού κυκλοφορίας εντός της Χίου!»

Το Σωματείο έχει ενημερώσει για τις δύο καταγγελίες την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Ζητάμε απονομή δικαιοσύνης και προστασία των γυναικών. Ζητάμε να μην εμπλέκονται άντρες αστυνομικοί στην κράτηση, συνοδεία και μεταγωγή γυναικών. Ζητάμε να καταργηθεί ο γεωγραφικός περιορισμός των αιτούντων διεθνή προστασία στα νησιά», αναφέρει το «Μωβ».