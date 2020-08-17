Νέα Ζηλανδία: Χαμένο κομμάτι lego έπεσε από μύτη παιδιού μετά από δύο χρόνια (Photos)

Ένα χαμένο κομμάτι lego έπεσε από τη μύτη ενός παιδιού δύο ολόκληρα χρόνια αφότου το είχε… βάλει μέσα.

Ο επτάχρονος Sameer Anwar του Dunedin, που μένει στα νότια της Νέας Ζηλανδίας, ενώ έπαιζε έβαλε ένα μικρό κομμάτι Lego στη μύτη του το 2018.

Ο πατέρας του, Mudassir και η σύζυγός του είχαν ανησυχήσει όταν ο γιος τους τους πληροφόρησε πως είχε χάσει ένα κομμάτι Lego στη μύτη του και πως δεν μπορούσε να το βρει.

Οι ανήσυχοι γονείς του παιδιού μετέφεραν τον γιο τους στο γιατρό, ο οποίος επίσης δεν μπόρεσε να βρει το κομμάτι ή να το αφαιρέσει.

Ο γιατρός τους πληροφόρησε ότι το κομμάτι θα περνούσε από το πεπτικό σύστημα του γιου τους, εάν δεν βρισκόταν ήδη εκεί.

Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή το βράδυ, όταν συνέβη κάτι απίστευτο στον Anwar.

Έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα γλυκών αισθάνθηκε μία έντονη διάθεση να φτερνιστεί.

Στη συνέχεια η μύτη του άρχισε να πονάει. Η μητέρα του τον βοήθησε να φυσήξει τη μύτη του, όταν από εκεί βγήκε το μικρό μαύρο κομμάτι lego!

«Ποτέ δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Anwar στον Guardian.

Ο Sameer, ο οποίος παραμένει οπαδός των πολύχρωμων πλαστικών τούβλων, ενθουσιάστηκε όταν αντίκρισε το χαμένο κομμάτι, λέγοντας στους γονείς του: “Μαμά, βρήκα το Lego! Μου έλεγες ότι δεν ήταν εκεί, αλλά ήταν εκεί τελικά!”.