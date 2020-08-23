search
23.08.2020 14:50

Βαρθολομαίος: Μας πόνεσε η μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας σε τζαμί

Tη θλίψη του για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Ιεράς Μονής της Χώρας σε τζαμιά, εξέφρασε την Κυριακή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Όπως επισήμανε λειτουργία στην Κύζικο της Μ. Ασίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης «είναι γεγονός ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας και τώρα και της Μονής της Χώρας εις Μουσουλμανικά τεμένη μας πόνεσε. Τα δύο αυτά μοναδικά μνημεία της Πόλης κτίστηκαν ως Χριστιανικοί Ναοί, αποκαλύπτουν εύγλωττα την αλήθεια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, την Ομορφιά που σώζει τον κόσμο, εκφράζουν το Οικουμενικό πνεύμα της πίστεώς μας, την αγάπη και την ελπίδα της αιωνιότητος.

Τα απαράμιλλα ψηφιδωτά και οι άλλες εικόνες τους αποτελούν ουράνια τροφή για την ψυχή και ανεξάντλητη “χαρά για τα μάτια”, όπως θα έλεγε και ο Φώτης Κόντογλου, και ανήκουν στην παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Παρακαλούμε τον Θεό της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης να φωτίσει την διάνοια και τις καρδιές των υπευθύνων».

 

