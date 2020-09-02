Χορτοφαγία: Ποια τρόφιμα προκαλούν υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία και σάκχαρο

Η χορτοφαγία δεν είναι εξ ορισμού μια υγιεινή και άρα ωφέλιμη διατροφή. Ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο μπορεί κάλλιστα να είναι ανθυγιεινό. Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη.

Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αποφασίζουν να κόψουν το κρέας και να γίνουν χορτοφάγοι. Ωστόσο η χορτοφαγία είναι μία πολύ ευρεία έννοια και δεν είναι όλα τα χορτοφαγικά διαιτολόγια υγιεινά, σύμφωνα με μία νέα ελληνική μελέτη.

«Η ποιότητα των διαιτολογίων που βασίζονται στα φυτικής προελεύσεως τρόφιμα, παρουσιάζει πολύ μεγάλη διακύμανση», ήταν το συμπέρασμα των ερευνητών.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στο διαδικτυακό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC). Το συνέδριο αρχίζει αύριο και θα ολοκληρωθεί την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι ερευνητές με επικεφαλής τη διαιτολόγιο Ματίνα Κούβαρη εξέτασαν τη διατροφή 146 παχύσαρκων ανθρώπων από την Αθήνα. Όλοι τους είχαν κατά την έναρξή της φυσιολογικά επίπεδα:

Αρτηριακής πίεσης

Χοληστερόλης

Γλυκόζης (σακχάρου) αίματος

Επιπλέον, κανένας τους δεν έπασχε από καρδιοπάθεια. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τη διατροφή τους τον προηγούμενο χρόνο με τη βοήθεια ειδικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις για 156 τρόφιμα και ροφήματα τα οποία καταναλώνονται συχνά στην Ελλάδα.

Μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν οι μισοί εθελοντές είχαν υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία και αυξημένα επίπεδα σακχάρου. Ο συνδυασμός αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για την καρδιά.

Χορτοφαγία vs «χορτοφαγίας»

Οι ερευνητές εξέτασαν τη διατροφή τους, διαπιστώνοντας πως η χορτοφαγία μεταξύ τους είχε διάφορες εκφάνσεις και συνέπειες. Ειδικότερα, όσοι εθελοντές ακολουθούσαν υγιεινά χορτοφαγικά διαιτολόγια, είχαν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο.

Η χορτοφαγία ήταν υγιεινή όταν συμπεριλάμβανε δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο, τσάι, καφέ και μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Αντιθέτως, τα ανθυγιεινά χορτοφαγικά τρόφιμα σχετίσθηκαν με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας και αυξημένου σακχάρου. Ποια ήταν αυτά τα τρόφιμα; Οι χυμοί, τα ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης, τα επεξεργασμένα δημητριακά (π.χ. λευκό ψωμί και ζυμαρικά) οι πατάτες, τα γλυκά.

«Οι διαφορές ήταν πιο έντονες στις γυναίκες», δήλωσε η κυρία Κούβαρη. «Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες τρώνε περισσότερα φυτικής προελεύσεως τρόφιμα απ’ όσα οι άνδρες. Η μελέτη μας όμως υποδηλώνει πως αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν πιο υγιεινή διατροφή».

Οι περισσότερες μελέτες της διατροφής ορίζουν τη χορτοφαγία ως «κατανάλωση μόνο φυτικής προελεύσεως τροφίμων». Αυτό όμως είναι σαν να υπονοεί πως όλα τα φυτικής προελεύσεως τρόφιμα είναι εξίσου θρεπτικά, σημειώνουν οι ερευνητές. Ωστόσο «η μελέτη μας υπογραμμίζει την ποικίλη θρεπτική αξία των φυτικών τροφίμων», πρόσθεσε η κυρία Κούβαρη.

Τα επιστημονικά δεδομένα που ανακοινώνονται σε ιατρικά συνέδρια θεωρούνται προκαταρκτικά έως ότου δημοσιευθούν σε κάποια ιατρική επιθεώρηση.

Πηγή: iatropedia