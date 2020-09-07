Σε «καραντίνα» το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth – Με κορωνοϊό μέλη του πληρώματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καθηλωμένη στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ βρίσκεται η ναυαρχίδα του βρετανικού στόλου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων στα μέλη του πληρώματος, όπως επιβεβαίωσε και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Σο αεροπλανοφόρο «Queen Elizabeth», 9 μέλη βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, ενώ περίπου 100 μέλη του πληρώματος τέθηκαν σε καραντίνα πάνω στο πλοίο, καθώς θεωρούνται στενές επαφές των κρουσμάτων.
Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν από το πλοίο και θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε απομόνωση.
Το πολεμικό πλοίο ετοιμαζόταν να φύγει από το λιμάνι του Πόρτσμουθ για ασκήσεις, ωστόσο η αναχώρηση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι λιγότερα από 10 μέλη του πλοίου, με δυνατότητα δυναμικού 1.000 ατόμων, νόσησαν από Covid-19.
Εκπρόσωπος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού δήλωσε ότι ένα μικρό μέρος του πληρώματος διαγνώστηκε θετικό. Όσοι μολύνθηκαν απομακρύνθηκαν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω μετάδοση του κορωνοϊού.
