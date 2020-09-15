search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 22:09
15.09.2020 12:36

Σάλος με καθηγητή γυμνασίου που ζωγράφισε τον Χριστό ως antifa χούλιγκαν (photos)

Σάλος με καθηγητή γυμνασίου που ζωγράφισε τον Χριστό ως antifa χούλιγκαν (photos)

 

Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες που είχε ένας καθηγητής γυμνασίου σε επαρχία της Λευκωσίας.

Ο συγκεκριμένος λοιπόν έχει δημιουργήσει κάποιους πίνακες ζωγραφικής, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ειδικά οι δύο με τον Χριστό που στην μία είναι ως οπαδός της Ομόνοιας και στην άλλη ως τσοπεράς, έχουν συγκεντρώσει πολλά αρνητικά σχόλια.

Επίσης άλλοι πίνακες δείχνουν τον στρατηγό Γρίβα και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο μπροστά σε σκύλο που ουρεί στα πόδια τους. 

Επίσης παρουσιάζεται ένας ιερέας να θυμιατίζει με αντιασφυξιογόνα μάσκα.

