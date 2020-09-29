Τζέιμς Κάμερον: Έτοιμη η ταινία «Avatar 2» – «Μας χτύπησε σκληρά η πανδημία»

«Είμαστε 100% έτοιμοι για το “Avatar 2” και 95% για το “Avatar 3″», τόνισε ο Τζέιμς Κάμερον μιλώντας με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ για την πορεία της κινηματογραφικής σειράς κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατη συνομιλίας τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνόδου κορυφής της Αυστρίας και πρόσθεσε ότι η ομάδα του εργάζεται επί του παρόντος για να ολοκληρώσει την ταινία δράσης.

Ο Κάμερον εξήγησε ότι η παραγωγή έχασε «περίπου τεσσερισήμισι μήνες» λόγω της Covid-19, το οποίο «μας χτύπησε, όπως χτύπησε όλους, μας χτύπησε σκληρά». Η κυκλοφορία του «Avatar 2», όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, «θα καθυστερήσει ένα ολόκληρο έτος», λόγω της πανδημίας και του lockdown πρόσθεσε ο Κάμερον. Τον Ιούλιο, η Disney άλλαξε όλες τις ημερομηνίες κυκλοφορίας των ταινιών «Avatar», μεταθέτοντας την πρεμιέρα του «Avatar 2» για τις 16 Δεκεμβρίου 2022 και του «Avatar 3» για τις 20 Δεκεμβρίου 2024. Η τέταρτη και η πέμπτη ταινία αναμένονται το 2026 και το 2028.

Ο Κάμερον και ο παραγωγός Τζον Λαντάου ταξίδεψαν στη Νέα Ζηλανδία τον Ιούνιο για να επιστρέψουν στη δουλειά, αφού η παραγωγή σταμάτησε εξαιτίας του SARS-Cov- 2 τον Μάρτιο. Ειδική άδεια εισόδου στη χώρα δόθηκε επίσης σε 55 μέλη του συνεργείου.

«Είμαστε σε θέση να λειτουργήσουμε. Είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα και έχουμε λίγο έως πολύ φυσιολογική ζωή εδώ. Ήμασταν πολύ τυχεροί, οπότε δεν βλέπω εμπόδια για να ολοκληρώσουμε την ταινία, να ολοκληρώσουμε και τις δύο», είπε ο Κάμερον στον Σβαρτζενέγκερ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ