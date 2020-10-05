Κωσταράκος: Μεγάλο λάθος να αποσύρουμε τα Mirage 2000 λόγω Rafale

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί εξ αιτίας των Rafale πρέπει να αποσυρθούν τα παλαιότερα Mirage 2000», γράφει ο στρατηγός Μιχάλης Κωσταράκος.

«Δεν είναι εποχή να αποσύρουμε αεροσκάφη!!», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο επίτιμος Αρχηγός του Γενικoύ Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός, Μιχάλης Κωσταράκος, ο οποίος τάσσεται αναφανδόν ενάντια στο ενδεχόμενο απόσυρσης των παλαιότερων αεροσκαφών Mirage 2000 εν όψει της απόκτησης των Rafale.

Και συμπληρώνει: «Διάβασα προ ολίγου στο Διαδίκτυο για την επίσκεψη Γαλλων τεχνικών και διπλή αυτοψία στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Να δουν, να πιστοποιήσουν και ενδεχομένως να βελτιώσουν τις τεχνικές εγκαταστάσεις ενοψη της άφιξης των αεροσκαφών Rafale, αλλά και να εξετάσουν την την κατάσταση των παλαιοτέρων αεροσκαφών Mirage 2000, τα οποία ενδεχομένως και να πάρουν πίσω μειώνοντας την τιμή των Rafale.

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί εξ αιτίας των Rafale πρέπει να αποσυρθούν τα παλαιότερα Mirage 2000.

Αν ο στόχος μας είναι μια Πολεμική Αεροπορία(ΠΑ) με 200 μαχητικά αεροσκάφη δεν περισσεύει κανένα αεροσκάφος από τα υπάρχοντα. Αντιμετωπίζοντας τις πολυπληθείς Τουρκικές ΕΔ υπάρχουν ακόμα πολλές αποστολές εξαιρετικής σημασίας γι όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών.

Νέους και παλαιότερους. Η ΠΑ έχει εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό επιχειρησιακο έργο να επιτελέσει.

Επιπλεον των καθαρά αεροπορικών αποστολών η υποστήριξη του Στόλου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (στις τέσσερεις θάλασσες της πανάρχαιας ελληνικής ναυτικής παρουσίας) αλλά και των δυνάμεων του Στρατού που αμύνονται των συνόρων σε Αιγαίο και Εβρο απαιτεί κατά τη γνώμη μου, σημαντικό αριθμό διαθεσίμων αεροσκαφών, όχι αναγκαστικά τελευταίας γενιάς, τα οποία όμως θα λύσουν τοπικά προβλήματα υποστήριξης, θα σώσουν ζωές ναυτών και στρατιωτών και θα δώσουν τοπικές νίκες.

Θα πρέπει κάποτε να εγκαταλείψουμε το σύνδρομο της Ferrari και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη «δουλειά» μας και με άλλα αεροπορικά (ή και ναυτικά) παλαιότερης τεχνολογίας μέσα.

Η εξαιρετική ποιότητα, ικανότητα και γνώση των Ελλήνων χειριστών θα κάνουν τη διαφορά και θα αποδείξουν την αξία τους σαν πολλαπλασιαστές ισχύος. Κι αν κάποιοι ισχυριστούν ότι αποσύροντας τα Mirage θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος της ΠΑ ή η τιμή των Rafale, θα πρέπει να τους υπενθυμίσουμε το αυτονόητο: Η αμυνα δεν έρχεται σε οικονομική συσκευασία».