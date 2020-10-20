search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:00
20.10.2020 09:47

Πέθανε ο γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Το αυτοάνοσο, η μάχη με τον καρκίνο και οι μεταμοσχεύσεις

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών άφησε ο Τζέιμς Ρέντφορντ, γιος του θρύλου του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, ο θάνατός του οφείλεται σε καρκίνο των χοληφόρων πόρων στο ήπαρ, ο οποίος διαγνώστηκε ενώ ήταν σε αναμονή για μεταμόσχευση τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Τζέιμς Ρέντφορντ έδινε μάχη για σχεδόν 30 χρόνια, ενάντια στην Πρωτογενή Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα, μια σπάνια αυτοάνοση νόσο που επηρεάζει το ήπαρ,

«Η θλίψη είναι ανυπολόγιστη με την απώλεια ενός παιδιού. Ο Τζέιμι ήταν ένας στοργικός γιος, σύζυγος και πατέρας. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τα παιδιά του, την τέχνη, τις ταινίες και το αληθινό πάθος για τη συντήρηση και το περιβάλλον», ανέφερε εκπρόσωπος του 84χρονου Ρόμπερτ Ρέντφορντ

«Ο Τζέιμι πέθανε σήμερα. Είμαστε λυπημένοι. Έζησε μια όμορφη, εντυπωσιακή ζωή και αγαπήθηκε από πολλούς. Θα λείψει πολύ. Ως σύζυγός του επί 32 χρόνια, είμαι πολύ ευγνώμων για τα δύο εντυπωσιακά παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα τελευταία 2 χρόνια» έγραψε η σύζυγός του. 

Η μάχη του Τζέιμς Ρέντφορντ είχε ξεκινήσει από την παιδική ηλικία, ενώ το 1993 υποβλήθηκε σε δύο μεταμοσχεύσεις ήπατος.
 

