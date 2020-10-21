search
21.10.2020 18:09

Champions League: Χρυσό τρίποντο από χρυσή αλλαγή, 1-0 ο Ολυμπιακός τη Μαρσέιγ – Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Champions League! O ερυθρόλευκοι νίκησαν με 1-0 τη Μαρσέιγ με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Χασάν που είχε μπει λίγο νωρίτερα αλλαγή.  

Το α’ ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δυο ομάδες να έχουν λίγες καλές στιγμές. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στο γκολ με τον Ελ Αραμπί, όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς, μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν για την Μαρσέιγ στο πρώτο λεπτό του β’ ημιχρόνου, όταν ο Μπενεντέτο βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Σα, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να καταφέρνει να διώξει.

Στο 52′ ο Μασούρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό σουτ, αλλά το VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ. Κοντά στο γκολ έφτασε και ο Βαλμπουενά στο 71′. Ο Χασάν, τελικά, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 91′ μετά από σέντρα του Βαλμπουενά! 

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 3-1 της Πόρτο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς, που δεν έχει στη διάθεσή του τον Καμαρά (διαγνώστηκε με κρούσμα κορωνοϊού), παρέταξε την εξής 11άδα:

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Champions League έχουν ως εξής:

1ος Ομιλος

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία) 2-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0

2ος Ομιλος

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-3

Ίντερ (Ιταλία) – Γκλάντμπαχ (Γερμανία) 2-2

3ος Ομιλος

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-0

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 3-1

4ος Ομιλος

Άγιαξ (Ολλανδία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1

Μίντιλαντ (Δανία) – Αταλάντα (Ιταλία) 0-4

 

