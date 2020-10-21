Champions League: Χρυσό τρίποντο από χρυσή αλλαγή, 1-0 ο Ολυμπιακός τη Μαρσέιγ – Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Champions League! O ερυθρόλευκοι νίκησαν με 1-0 τη Μαρσέιγ με γκολ στις καθυστερήσεις από τον Χασάν που είχε μπει λίγο νωρίτερα αλλαγή.
Το α’ ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο, με τις δυο ομάδες να έχουν λίγες καλές στιγμές. Ο Ολυμπιακός πλησίασε στο γκολ με τον Ελ Αραμπί, όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς, μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν για την Μαρσέιγ στο πρώτο λεπτό του β’ ημιχρόνου, όταν ο Μπενεντέτο βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Σα, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να καταφέρνει να διώξει.
Στο 52′ ο Μασούρας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινό σουτ, αλλά το VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ. Κοντά στο γκολ έφτασε και ο Βαλμπουενά στο 71′. Ο Χασάν, τελικά, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 91′ μετά από σέντρα του Βαλμπουενά!
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 3-1 της Πόρτο.
Ο Πέδρο Μαρτίνς, που δεν έχει στη διάθεσή του τον Καμαρά (διαγνώστηκε με κρούσμα κορωνοϊού), παρέταξε την εξής 11άδα:
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας του Champions League έχουν ως εξής:
1ος Ομιλος
Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία) 2-2
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0
2ος Ομιλος
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-3
Ίντερ (Ιταλία) – Γκλάντμπαχ (Γερμανία) 2-2
3ος Ομιλος
Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Μαρσέιγ (Γαλλία) 1-0
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 3-1
4ος Ομιλος
Άγιαξ (Ολλανδία) – Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1
Μίντιλαντ (Δανία) – Αταλάντα (Ιταλία) 0-4
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.