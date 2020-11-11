search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 10:11
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2020 17:55

Η τρομακτική στιγμή που άνδρας κάνει βουτιά από καταρράκτη και προσγειώνεται με το κεφάλι στα βράχια (Video)

11.11.2020 17:55
Η τρομακτική στιγμή που άνδρας κάνει βουτιά από καταρράκτη και προσγειώνεται με το κεφάλι στα βράχια (Video) - Media

 

Το περιστατικό συνέβη σε καταρράκτη στο τουριστικό θέρετρο Σότσι στη Ρωσία. Ο καταρράκτης είχε ύψος τουλάχιστον 10 μέτρα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που βουτάνε. Όμως παρά το γεγονός ότι ακριβώς μπροστά υπάρχουν βράχια κάτω από το νερό και οι υπέυθυνοι συστήνουν στους καταδύτες να βουτούν στο πλάι, ο 30χρονος άνδρας που θα δείτε στο βίντεο δεν τους άκουσε. 
Βούτηξε ακριβώς στο κέντρο και το κεφάλι του χτύπησε με δύναμη στα βράχια. Όταν αναδύθηκε το κεφάλι του είχε καλυφθεί από αίμα. Μάλιστα έφτασε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμούς εκτός από το κεφάλι, στον αυχένα και τη σπονδυλική του στήλη
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

karabina_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε το «μυστήριο στο Τυμπάκι – Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

olomeleia-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Λύγισε η Ιωάννα Πηλιχού: «Η απώλειά της με έχει στοιχειώσει, θα ήθελα δυο ώρες μαζί της» (Video)

ert_radiofono
MEDIA

ΕΡΤ: Η Ελληνική Ραδιοφωνία εισέρχεται σε νέα περίοδο ανάπτυξης – Κομίζει την ψηφιακή τεχνολογία DAB+

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 10:09
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

karabina_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε το «μυστήριο στο Τυμπάκι – Ο ανιψιός πυροβόλησε τον θείο του ενώ κοιμόταν

olomeleia-vouli
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα στη Βουλή το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού με προβλέψεις για ανάπτυξη, έσοδα, χρέος και πλεονάσματα

1 / 3