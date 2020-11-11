Η τρομακτική στιγμή που άνδρας κάνει βουτιά από καταρράκτη και προσγειώνεται με το κεφάλι στα βράχια (Video)

Το περιστατικό συνέβη σε καταρράκτη στο τουριστικό θέρετρο Σότσι στη Ρωσία. Ο καταρράκτης είχε ύψος τουλάχιστον 10 μέτρα και δεν είναι λίγοι εκείνοι που βουτάνε. Όμως παρά το γεγονός ότι ακριβώς μπροστά υπάρχουν βράχια κάτω από το νερό και οι υπέυθυνοι συστήνουν στους καταδύτες να βουτούν στο πλάι, ο 30χρονος άνδρας που θα δείτε στο βίντεο δεν τους άκουσε.

Βούτηξε ακριβώς στο κέντρο και το κεφάλι του χτύπησε με δύναμη στα βράχια. Όταν αναδύθηκε το κεφάλι του είχε καλυφθεί από αίμα. Μάλιστα έφτασε ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον πήγε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμούς εκτός από το κεφάλι, στον αυχένα και τη σπονδυλική του στήλη



