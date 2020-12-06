ΠΟΣΠΕΡΤ: Όχι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης «δώρο» στη μιντιακή ολιγαρχία

Η κυβέρνηση της Ν.Δ και ειδικότερα το «επιτελικό κράτος» του κ. Μητσοτάκη, με το πρόσχημα της ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία «…της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων», θα ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία και τα δωράκια της στους φανερά πλέον διαπλεκόμενους με αυτήν καναλάρχες, γκρεμίζοντας φυσικά ότι είχε απομείνει όρθιο σε ότι αφορά όχι μόνο στα εργατικά δικαιώματα των εργαζόμενων στα ΜΜΕ αλλά και σε αυτή την ουσία της κοινής λογικής και αντίληψης για το πώς διασφαλίζεται η ισονομία και η κοινωνική συνοχή σε ένα κατά το Σύνταγμα δημοκρατικό πολίτευμα.

Με αυτό το νομοσχέδιο αναγνωρίζονται και θεσμικά πλέον, ως «εργατικά δικαιώματα» μόνο εκείνα που δεν «θίγουν» τα συμφέροντα των καναλαρχών και το γνωστό δόγμα «μπάτε σκύλοι κι αλέστε κι αλεστικά μη δώσετε», που ήταν και είναι ο κυρίαρχος συνεκτικός δεσμός της διαπλοκής τους.

Διαβάζοντας στην «αιτιολογική έκθεση» αυτού του νομοσχεδίου π.χ ότι «ρυθμίζονται στοχευμένα συγκεκριμένα, κατεπείγοντα ζητήματα, επιλύονται προβλήματα που χρήζουν της άμεσης ανταπόκρισης της Πολιτείας και επιδιορθώνονται ορισμένες αστοχίες της ισχύουσας νομοθεσίας προς όφελος του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας» και πως με τη (κρατική) στήριξη των «παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας», δηλαδή του γνωστού επιχειρηματικού «καρτέλ» της μιντιακής βιομηχανίας, θα διασφαλιστούν δήθεν οι θέσεις εργασίας «των απασχολούμενων σε αυτούς», ή ότι «…επιχειρείται η δημιουργία των αναγκαίων και ικανών συνθηκών που θα δώσουν την κατάλληλη ώθηση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και θα της επιτρέψουν να καταστεί ένας σύγχρονος πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας… λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, τον προϋπολογισμό της και με σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών…», εκτός από γέλια στο στόμα, έρχεται στο νού μας η παλιά παροιμία «Το ένα ψέμα είναι ψέμα, τα δυο είναι ψέματα, αλλά τα τρία είναι πολιτική».

Μια «πολιτική» η οποία τάχα «επιδιορθώνει ορισμένες αστοχίες της ισχύουσας νομοθεσίας», παύοντας π.χ τον ισχύοντα νομικό περιορισμό του ύψους των αποδοχών, των διορισμένων από το επιτελικό κράτος του Μαξίμου, ανώτατων και ανώτερων στελεχών της ΕΡΤ (Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος κλπ) αλλά και όσων από εδώ και στο εξής θα φέρει ο «άνεμος» της … «αγοράς» σε θέσεις διευθυντών κ.α , δηλαδή αυξήσεις κατά το δοκούν και με την κυβερνητική «σέσουλα» στα golden boys τους.

Μια «πολιτική» που «επιδιορθώνει» άλλη μια «αστοχία» της ισχύουσας νομοθεσίας και …απελευθερώνει τους καναλάρχες από το νομικό «βραχνά» της υποχρέωσης, να έχουν συγκεκριμένο αριθμό εργαζόμενων με σταθερή σχέση εργασίας και δικαιώματα, θεσμοθετώντας ταυτόχρονα τη συνέχιση της κυβερνητικής επιχορήγησης των επιχειρήσεων των καναλαρχών (τηλεοπτικοί σταθμοί , Digea κλπ) με εκατομμύρια ευρώ από την άγρια φορολόγηση εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και άνεργων της κοινωνίας των «μη αρίστων»

Μια «πολιτική» μισάνθρωπη και βαθιά αντεργατική, μια «πολιτική» που δεν έχει κρύψει ποτέ ούτε και τώρα τις ταξικές της συμπάθειες, μια «πολιτική» που μόνο σε καταστάσεις κρίσεων, τρομοκρατίας και καλλιεργούμενου από τα ΜΜΕ πανικού μπορεί να επιβληθεί, περνώντας σαν κομήτης τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να ψηφιστεί τελικά από μια κυβερνητική πλειοψηφία.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ πρίν λίγες μέρες, γνωρίζοντας το περιεχόμενο του παρόντος νομοσχεδίου, είχε με ανακοίνωσή της περιγράψει αναλυτικά και καταγγείλει όλη τη μαυρίλα που συμπυκνωνόταν σε αυτό. Εξάλλου από τον περασμένο Μάιο , δηλαδή εδώ και 6 μήνες, με ανακοινώσεις, δημόσιες παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, καταγγελίες ακόμα και με εξώδικο σημείωμα προς τον αρχηγό του επιτελικού κράτους και πρωθυπουργό της Ελλάδας, είχαμε «κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου» προς όλους, προειδοποιώντας τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ και στα ιδιωτικά ΜΜΕ για το πως το «όραμα» των καναλαρχών, της διοίκησης της ΕΡΤ και των επιτελικών του Μαξίμου, σύντομα θα γίνει ο «εφιάλτης για τους εργαζόμενους» στην ΕΡΤ και στα υπόλοιπα ΜΜΕ.

Η ώρα έφτασε και οι εργαζόμενοι σε όλα τα ΜΜΕ, θα αντιδράσουμε σε ενιαίο μέτωπο με κάθε μέσο και μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που φυσικά δεν θα σταματήσουν εάν δεν υπάρξει δικαίωση.