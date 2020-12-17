Οι αστυνομικοί ντύθηκαν Άγιος Βασίλης και Ξωτικό για να συλλάβουν τους κλέφτες των Lego (Photos)

Το περιστατικό συνέβη σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Ρίβερσάιντ της καλιφόρνια. Από το κέντρο από ένα κατάστημα παιχνιδιών κάποιοι έκλεβαν συστηματικά τουβλάκια lego, σε σημείο να έχουν φτάσει τα κλοπιμαία στα χίλια δολάρια.

Ο καταστηματάρχης σε απόγνωση απευθύνθηκε στην αστυνομία. Και τότε στήθηκε ένα ολόκληρο σχέδιο για να συλλάβουν τους κλέφτες των lego. Αστυνομικοί με πολιτικά έζωσαν το εμπορικό κέντρο ενώ στο χώρο στάθμευσης δυο αστυνομικοί ο ένας ντυμένος Άγιος Βασίλης και ο άλλος ντυμένος Ξωτικό παρακολουθούσαν ποιος έβγαινε και ποιος έμπαινε.

Και τελικά ο Άγιος Βασίλης και το Ξωτικό του εντόπισαν τους κλέφτες την ώρα που φόρτωναν σε ένα φορτηγάκι κουτιά με τουβλάκια Lego και τους συνέλαβαν.