Χταπόδι πυγμάχος ρίχνει «γροθιές» σε ψάρια – Τα αναπάντεχα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας (Video)

Viral έχει γίνει η εργασία του ερευνητή Eduardo Sampaio για τη συμπεριφορά των χταποδιών, καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πανέξυπνα κεφαλόποδα τιμωρούν ψάρια όταν δεν συμπεριφέρονται δίκαια, με «γροθιές».

Σε πολλές περιπτώσεις χταπόδια και ορισμένα ψάρια συνεργάζονται κατά την αναζήτηση θηραμάτων.

Πώς εξηγείται η συμπεριφορά

Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο «Ecological Society of America» η «γροθιά» αποτελεί τιμωρία για ψάρια που προσπαθούν να κλέψουν κάποιο κοινό θήραμα.

Ο ερευνητής δημοσίευσε και σχετικό βίντεο στο οποίο απεικονίζεται καθαρά η συγκεκριμένη συμπεριφορά των χταποδιών.

Η έρευνα έγινε τη διετία 2018-2019 στα νερά Αιγύπτου και Ισραήλ

Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!

Our new paper is out on @ESAEcology, showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small )https://t.co/Vwg9BoaSUo pic.twitter.com/PIYuVXpM9t

— Eduardo Sampaio (@OctoEduardo) December 18, 2020