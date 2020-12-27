Αλκοόλ, ζάχαρη, λίπη: Πώς να αποφύγετε το hangover των γιορτών

Σιγά μην κάνουμε δίαιτα τις γιορτές! Θα πιούμε, θα φάμε και θα ευχαριστηθούμε. Όχι όμως χωρίς μέτρο και προσοχή.

Μην μένετε όλη μέρα νηστικοί για να φάτε στο βραδινό γεύμα, διότι αυτό θα σας οδηγήσει σε λαίμαργη κατανάλωση φαγητού. Καταναλώστε ένα ελαφρύ σνακ, όπως μια μπανάνα ή μια σαλάτα, πριν το εορταστικό δείπνο.

Αποφύγετε την υπερκατανάλωση αλκοόλ:

Θυμηθείτε ότι 1 ποτήρι σαμπάνια έχει 170 θερμίδες , 1 ποτήρι τζιν και τόνικ 165 θερμίδες , ενώ 1 ποτήρι κρασί μόλις 90 θερμίδες, εκτός αν είναι γλυκό, άρα μιλάμε για σχεδόν 150 θερμίδες.

Στο γιορτινό τραπέζι φάτε αργά, για να δώσετε σήμα στον εγκέφαλό σας ότι χορταίνει. Επιλέξτε ψωμί ολικής αλέσεως και αποφύγετε το extra βούτυρο, τη μαγιονέζα ή άλλες sauces.

Μασάτε την τροφή σας αργά και καταναλώνετε μικρά και συχνά γεύματα (3-6) για να διατηρείτε το αίσθημα του κορεσμού κατά τη διάρκεια της ημέρας.Και όσο για το επιδόρπιο… αναρωτηθείτε εάν πραγματικά το χρειάζεστε και αν ναι τότε καταναλώστε το με μέτρο, π.χ. 1 κουραμπιέ ή 1 μελομακάρονο ή 1 δίπλα ή λίγη φρουτοσαλάτα ή κάποιο άλλο γλυκό με φρούτα.

Αν μια μέρα κάνατε κατάχρηση, μια σωτήρια λύση είναι να προσέχετε περισσότερο την επόμενη, χωρίς να ξεχνάτε να κινείστε, είτε μες στο σπίτι, είτε περπατώντας.

Γίνεται να πάθω hangover στο σπίτι;

Παντού γίνεται αν πιείτε δίχως έλεος και αμελείτε να ενυδατώνεστε. Το hangover και είναι το σύμπτωμα μιας τοξικής προσβολής του συκωτιού.

Το συκώτι είναι το όργανο το οποίο «καθαρίζει» (φιλτράρει) το αλκοόλ και ανάλογα με το ύψος σας, το βάρος σας, το φύλο σας, την ηλικία σας και το σωματότυπό σας, αυτό που πίνετε, στην ποσότητα που το πίνετε και σε συνδυασμό με αυτό που τρώτε μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να πάθετε hangover.

Όπως αναφέρει το in.gr, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο οργανισμός του λειτουργεί διαφορετικά, αλλά να θυμάστε ότι οι περισσότεροι συνήθως δεν μπορούν να επεξεργαστούν παραπάνω από μια μερίδα ποτό – 1 ποτήρι (120ml) κρασί (κόκκινο ή άσπρο) ή 1 ποτήρι (240ml) μπύρα ή 1 ποτηράκι (60ml) οινοπνευματώδες ποτό – την ώρα. Όσο περισσότερο λίπος έχετε στο σώμα σας τόσο πιο δύσκολη είναι η επεξεργασία του αλκοόλ στον οργανισμό.

Δεν είναι δύσκολο να αποφύγετε το hangover:

Επιλέξτε να πιείτε λίγο περισσότερο την μέρα που έχετε αποφασίσει να φάτε και λίγο περισσότερο.

Πιείτε τουλάχιστον ένα ποτήρι νερό μαζί με κάθε ποτό. Λίγο πριν, λίγο μετά.

Καλές επιλογές είναι η μπύρα τύπου light (light γιατί έχει λιγότερο αλκοόλ) και το κρασί με σόδα. Ένα bloody Mary (τοματοχυμός με vodka) περιέχει λιγότερες θερμίδες από ένα sea breeze ή ένα screw driver (γιατί αυτά περιέχουν φρουτοχυμό). Αποφύγετε τα ποτά που περιέχουν συνδυασμό αλκοόλ και φρουτοχυμού ή άλλα κανονικά αναψυκτικά γιατί περιέχουν πολύ ζάχαρη και πολλές θερμίδες (π.χ. margaritas και daiquiris).