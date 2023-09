Ρωσία: Νεκροί δυο αστυνομικοί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με ένοπλο μαχητή στην Τσετσενία (Photo/Video)

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην πρωτεύουσα Γκρόζνι της Τσετσένιας, ενώ ένας μαχητής εξουδετερώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή στην αστυνομία «κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί. Ένας μαχητής εξουδετερώθηκε», δήλωσε η εν λόγω πηγή.

Άλλη πηγή ανάφερε ότι στην λεωφόρο Πούτιν εναντίον των αστυνομικών επιτέθηκε ένοπλος μαχητής. «Ο μαχητής εξουδετερώθηκε κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών».

Στο σημείο όπου εξελίχθηκε το συμβάν έχουν σπεύσει άνδρες της αστυνομίας , ενώ η περιοχή έχει αποκλεισθεί.

Video from #Grozny, #Chechnya, south #Russia, where 2 armed men opened fire at the police: 2 policemen and both attackers were killed in the shootout today

pic.twitter.com/4VfuTi20sT

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) December 28, 2020