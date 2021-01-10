Μeteo Αστεροσκοπείου: Σκόνη και κατά τόπους βροχές την Δευτέρα

Συνεχίστηκαν και σήμερα Κυριακή (10/1) οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr στην περιοχή Κολυμπάρι Χανίων, όπου το θερμόμετρο έφθασε τους 28,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο οι μέγιστες θερμοκρασίες άγγιξαν τους 27 βαθμούς.

Σημαντική ήταν διαφορά που παρουσίασαν την Κυριακή οι μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ βορρά και νότου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr στους Μεταξάδες Έβρου κατέγραψε μέγιστη θερμοκρασία 5,6 βαθμούς, την ίδια ώρα της υψηλότερης μέγιστης θερμοκρασίας στο Κολυμπάρι (28,3), δηλαδή μια διαφορά σχεδόν 23 βαθμών.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήσαν ιδιαίτερα αυξημένες, με το σταθμό μέτρησης σωματιδίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr στη Μεθώνη Μεσσηνίας, να καταγράφει την τιμή των 124 μgr/m3 το Σάββατο 9/1 στις 21:00.

Ο καιρός την Δευτέρα

Αύριο αναμένονται επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, καθώς και θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα κεντρικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 11 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 15 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 24 βαθμούς στην Κρήτη (στη Βόρεια Κρήτη έως τους 28 βαθμούς), 16 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό Ιόνιο ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες και αυξημένα ποσοστά υγρασίας τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα την κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Νεφώσεις με παροδικές βροχές και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές- νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα μέτριοι 5 μποφόρ.