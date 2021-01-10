search
10.01.2021 18:01

Στ. Καλπάκης: Στην πιο κρίσιμη φάση, η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει διοικητές δημόσιων νοσοκομείων με άσχετες ειδικότητες

Στ. Καλπάκης: Στην πιο κρίσιμη φάση, η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει διοικητές δημόσιων νοσοκομείων με άσχετες ειδικότητες

 

«Γυμναστές, αγρονόμοι, ακόμα και αλουμινάδες έχουν τοποθετηθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις θέσεις των διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων στην πιο κρίσιμη φάση που περνάει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», σχολιάζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, παραπέμποντας σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας news247.gr

Ειδικότερα αναφέρει ότι «όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα ‪news247.gr‬, στο τιμόνι των νοσοκομείων βρίσκονται άνθρωποι πλήρως άσχετοι με τον χώρο της Υγείας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες, όταν πάνω από 5.200 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη μάχη με τον κορωνοϊό, η χώρα κυβερνάται από μια παρέα Μαυρογιαλούρων». Ο κ. Καλπάκης τονίζει πως «την ώρα που όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα τρίτο, σφοδρότερο κύμα της πανδημίας είναι προ των πυλών και την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ήδη καταρρεύσει, στην κυβέρνηση αδιαφορούν πλήρως και δείχνουν ότι στο μόνο πράγμα που είναι τελικά ‘άριστοι‘ είναι στο ρουσφέτι».

Σχολιάζει ότι «το κακό είχε φανεί από την αρχή, όταν είχαν διορίσει έναν 80χρονο ως διοικητή στο νοσοκομείο Καρδίτσας, ο οποίος μετά την απομάκρυνσή του, είχε «καρφώσει» τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη αποκαλύπτοντας ότι αυτός προσωπικά τού είχε υποσχεθεί τον διορισμό την προεκλογική περίοδο». Προσθέτει πως «κατά το πρότυπο του 80χρονου έγιναν και οι υπόλοιποι διορισμοί, στους οποίους η κυβέρνηση επιμένει». «Θυμίζουμε ότι ήταν ο νυν υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βορίδης, που έλεγε τότε “Και ποιους να βάλουμε; Τους ξένους;”», αναφέρει ο κ. Καλπάκης.

