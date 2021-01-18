Πατουλίδου κατά προέδρου της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας: «Πού ήσουν εσύ τόσα χρόνια;» (Video)

Με αφορμή τις δημόσιες καταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου κατά παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, τον οποίο κατονόμασε ως δράστη σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη πριν από 23 χρόνια κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού της, η Βουλά Πατουλίδου ξεσπά κατά του Προέδρου της Ομοσπονδίας, επισημαίνοντας και τη “χλιαρή” αντίδραση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

«Γιατί τώρα; Γιατί έχουμε εκλογές τώρα και όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθουν καινούριοι άνθρωποι. Η Σοφία Μπεκατώρου τώρα βρήκε τη δύναμη, γιατί είναι μια λαβωμένη ψυχή πάρα πολλά χρόνια. Εμένα με προβληματίζει και μου προκαλεί αγωνία ότι στοχοποιείται ο χώρος του αθλητισμού. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν παντού. Δεν διορίζουμε κομματικούς στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό πρέπει να πηγαίνουν άνθρωποι που αγαπούν το αντικείμενο. Να προσέξουμε λίγο τις ψυχές των παιδιών μας, γιατί θέλουμε πρωτίστως παιδαγωγούς και μετά πρωταθλητές. Πώς μπορείς να μεγαλώσει ένα παιδί για να καταλάβει ότι η ψυχή και το σώμα του τού ανήκουν.

Δεν αντιμετωπίζει με τέτοια φαιδρή ανακοίνωση ένα τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί στην ουσία στοχοποιείς όλο το άθλημα. Έχεις έναν πρόεδρο που είναι πολλά χρόνια πρόεδρος και τελικά δεν μπορεί να υπερασπιστεί το δίκιο των αθλητών του και βεβαίως το άδικο ανθρώπων με τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί 20-25 χρόνια. Πού ήσουν εσύ τόσα χρόνια; Γι’ αυτό είσαι πρόεδρος.

Δεν είσαι πρόεδρος μόνο για να διαχειρίζεσαι τα εκατομμύρια που έπαιρνες από τις γενικές γραμματείες και ήσουν ο μεγάλος και ο τρανός επιχειρηματίας του αθλητισμού. Και είχες ανθρώπους αθλητές από τους οποίους διεκδικούσες και απαιτούσες να έχουν μεγάλες διακρίσεις για να είσαι εσύ ο πρόεδρος. Πώς προστάτευσες αυτούς τους ανθρώπους; Αυτά τα παιδιά σου; Τώρα το θυμήθηκες; Κάτι δεν έχεις κάνει κι εσύ καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά.