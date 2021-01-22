search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 06:55
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2021 11:54

Ρόδος: Έφαγαν δηλητηριώδη μανιτάρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

22.01.2021 11:54
Ρόδος: Έφαγαν δηλητηριώδη μανιτάρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Media

Η αγάπη τους για τα μανιτάρια λίγοι έλειψε να τους στοιχίσει τη ζωή. Υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση από τα άγρια μανιτάρια που είχαν μαζέψει από διαφορετικές περιοχές της Ρόδου, χωρίς να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο είδος είναι επικίνδυνο!

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου σε διαφορετικές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες και δυο από αυτά παρουσίαζαν σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε και η ανάρρωσή τους εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ ο τρίτος δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία, καθώς τα συμπτώματα που παρουσίασε ήταν ήπιας μορφής.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Πρώτο Θέμα, τροφική δηλητηρίαση από μανιτάρια είναι συχνό φαινόμενο στη Ρόδο και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συγκομιδή τους, τονίζοντας ότι αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία για το είδος τους, τα μανιτάρια δεν θα πρέπει να συλλέγονται.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

chrisa-ropa-new
LIFESTYLE

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

POLICE1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 01:05
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

1 / 3