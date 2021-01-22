Ρόδος: Έφαγαν δηλητηριώδη μανιτάρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Η αγάπη τους για τα μανιτάρια λίγοι έλειψε να τους στοιχίσει τη ζωή. Υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση από τα άγρια μανιτάρια που είχαν μαζέψει από διαφορετικές περιοχές της Ρόδου, χωρίς να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο είδος είναι επικίνδυνο!

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου σε διαφορετικές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες και δυο από αυτά παρουσίαζαν σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε και η ανάρρωσή τους εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ ο τρίτος δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία, καθώς τα συμπτώματα που παρουσίασε ήταν ήπιας μορφής.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Πρώτο Θέμα, τροφική δηλητηρίαση από μανιτάρια είναι συχνό φαινόμενο στη Ρόδο και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συγκομιδή τους, τονίζοντας ότι αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία για το είδος τους, τα μανιτάρια δεν θα πρέπει να συλλέγονται.