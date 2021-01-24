Στ. Καλπάκης: Άρση του καθεστώτος της «πατέντας» – Σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση

«Η κυβέρνηση ποντάρει μονίμως στο καλύτερο σενάριο με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμη για τα χειρότερα», τόνισε για την πορεία πανδημίας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, στην ΕΡΤ1.

Είπε ειδικότερα ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, όμως «μιλούσε για πολλές δόσεις εμβολίου, 2 εκατ. εμβολιασμούς το Μάρτιο και κάλυψη του 60 – 70% του πληθυσμού το καλοκαίρι και τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο, μετά την αθέτηση της συμφωνίας μεταξύ των εταιριών και της ΕΕ».

Επισήμανε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναλάβει πρωτοβουλίες στην ΕΕ για την άρση του καθεστώτος της «πατέντας», ώστε να παραχθούν μαζικά εμβόλια κι από άλλες φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη και να χτιστεί πιο γρήγορα τείχος ανοσίας στην κοινότητα. «Εισπράξαμε μόνο ειρωνεία από την κυβέρνηση, ενώ είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που αρθρογραφούσε υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής», σχολίασε.

Μιλώντας για τη συνολικότερη πορεία της πανδημίας, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια ύφεση και ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι βελτιωμένα, τονίζοντας, όμως, ότι «είναι εύθραυστη ύφεση».

Ο κ. Καλπάκης είπε πιο συγκεκριμένα ότι καθώς έχουν αρχίσει να «ανοίγουν» τομείς, όπως σχολεία και αγορά και υπάρχει κινητικότητα, «χωρίς σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, με μαζική συνταγογράφηση των τεστ, ιχνηλάτηση, εντοπισμό και απομόνωση των κρουσμάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ξανά διάχυση στην κοινότητα και με δεδομένο ότι έχουμε ανησυχητικά μηνύματα για τη μετάλλαξη του ιού».

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι «χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα για την βελτίωση της κατάστασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου βλέπουμε και πάλι, καθημερινά, εικόνες απίστευτου συνωστισμού, όπως και για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας».