search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 18:32
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2021 16:01

Στ. Καλπάκης: Άρση του καθεστώτος της «πατέντας» – Σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση

24.01.2021 16:01
Στ. Καλπάκης: Άρση του καθεστώτος της «πατέντας» - Σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση - Media

 

«Η κυβέρνηση ποντάρει μονίμως στο καλύτερο σενάριο με αποτέλεσμα να μην είναι έτοιμη για τα χειρότερα», τόνισε για την πορεία πανδημίας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, στην ΕΡΤ1.

Είπε ειδικότερα ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, όμως «μιλούσε για πολλές δόσεις εμβολίου, 2 εκατ. εμβολιασμούς το Μάρτιο και κάλυψη του 60 – 70% του πληθυσμού το καλοκαίρι και τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο, μετά την αθέτηση της συμφωνίας μεταξύ των εταιριών και της ΕΕ».

Επισήμανε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αναλάβει πρωτοβουλίες στην ΕΕ για την άρση του καθεστώτος της «πατέντας», ώστε να παραχθούν μαζικά εμβόλια κι από άλλες φαρμακοβιομηχανίες στην Ευρώπη και να χτιστεί πιο γρήγορα τείχος ανοσίας στην κοινότητα. «Εισπράξαμε μόνο ειρωνεία από την κυβέρνηση, ενώ είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που αρθρογραφούσε υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής», σχολίασε.

Μιλώντας για τη συνολικότερη πορεία της πανδημίας, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια ύφεση και ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι βελτιωμένα, τονίζοντας, όμως, ότι «είναι εύθραυστη ύφεση».

Ο κ. Καλπάκης είπε πιο συγκεκριμένα ότι καθώς έχουν αρχίσει να «ανοίγουν» τομείς, όπως σχολεία και αγορά και υπάρχει κινητικότητα, «χωρίς σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση, με μαζική συνταγογράφηση των τεστ, ιχνηλάτηση, εντοπισμό και απομόνωση των κρουσμάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ξανά διάχυση στην κοινότητα και με δεδομένο ότι έχουμε ανησυχητικά μηνύματα για τη μετάλλαξη του ιού».

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι «χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα για την βελτίωση της κατάστασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου βλέπουμε και πάλι, καθημερινά, εικόνες απίστευτου συνωστισμού, όπως και για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

kefalogiannis 6665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: «Ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών για όλη τη Μεσόγειο»

konstantaras nd (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Από τον κόσμο των ΜΜΕ στα έδρανα της Βουλής – Η πολυπρόσωπη ζωή του δημοσιογράφου και συγγραφέα

volos-gynaikoktonia-345
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνάντηση του 40χρονου κατηγορούμενου με την κόρη του – «Θόλωσα» της είπε

nikolaidou-kainourgiou1
LIFESTYLE

To σπαρακτικό «αντίο» της Κατερίνας Καινούργιου στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Καλό παράδεισο άγγελε μου – Να προσέχεις εκεί ψηλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

BRITAIN1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πράξη αλληλεγγύης από την Παραολυμπιακή ομάδα μπάσκετ της Βρετανίας: Οι παίχτες γύρισαν τις πλάτες τους στον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (Video)

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 - "Τέρατα" στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

XRIMATA44
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κανείς δεν θέλει να απαλλαγεί από τα μετρητά – κρίσεις και απειλές συντηρούν τη χρήση και αποθήκευσή τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.08.2025 18:29
NIKOS_ANDROULAKHS_31_7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Συνεδρίαση της Βουλής με θέμα την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

kefalogiannis 6665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: «Ήταν το δυσκολότερο καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών για όλη τη Μεσόγειο»

konstantaras nd (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Από τον κόσμο των ΜΜΕ στα έδρανα της Βουλής – Η πολυπρόσωπη ζωή του δημοσιογράφου και συγγραφέα

1 / 3