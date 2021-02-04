search
04.02.2021 14:46

«Ξέφυγε» ο Ερντογάν: Ζήτησε να αγοράσει αεροπλανοφόρο από τη Βρετανία (Photo)

Στην αποκάλυψη ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε πέρσι από τη Βρετανία να πουλήσει στην Τουρκία αεροπλανοφόρο αποκάλυψαν πηγές που είχαν σαφή γνώση για το θέμα.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η κυβέρνηση της Τουρκίας ζήτησε από τη Βρετανία να της πουλήσει ένα αεροπλανοφόρο κλάσεως Queen Elizabeth -καινούργιο ή παροπλισμένο-, ωστόσο το Λονδίνο αρνήθηκε και αντιπρότεινε να πουλήσει στην Άγκυρα τα σχέδια ενός αεροπλανοφόρου και να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή του στην Τουρκία.
 
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, τελικά οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν, μετά την άρνηση των Βρετανών να πουλήσουν έτοιμο σκάφος και έτσι η Τουρκία στράφηκε στην κατασκευή, από την Ισπανία, του ελικοπτεροφόρου Anadolu, ο σχεδιασμός του οποίου βασίστηκε στο ισπανικό πλοίο αμφίβιων επιθετικών επιχειρήσεων SPS Juan Carlos I (L-61).

Τι επιδιώκει ο Ερντογάν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ερντογάν θέλει απαραιτήτως αεροπλανοφόρο καθώς, σύμφωνα με αναλυτή, στόχος της Άγκυρας είναι να μετατρέψει το Ναυτικό της σε ένα σύμβολο ισχύος και ένα τέτοιο σκάφος θα έδειχνε φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα όρια της Μεσογείου. Ιδίως δε αν ληφθεί υπόψη ότι ήδη έχει στρατιωτική παρουσία σε ουκ ολίγες χώρες και δύο στρατιωτικές βάσεις σε Σομαλία και Κατάρ, ένα αεροπλανοφόρο θα έστελνε μήνυμα μεγάλων γεωστρατηγικών στόχων για την Άγκυρα.
 
Ωστόσο, ο ίδιος αναλυτής εκτιμά ότι από οικονομικής άποψης ένα τέτοιο σχέδιο θα επιβαρύνει σημαντικά την ήδη ταλαιπωρημένη τουρκική οικονομία, ενώ επισημαίνει ότι η αεροπορί αεροπλανοφόρων παραμένει εξαιρετικά απαιτητική και ότι η Τουρκία δεν διαθέτει δυνάμεις ταχείας κρούσης στρατηγικού επιπέδου, οπότε μια τέτοια κίνηση μοιάζει μάλλον παρακινδυνευμένη.
 
Πηγή photos: Royal Navy / Armada Espanola
