Δημαδάμα στο topontiki.gr: Στόχος μας η δημιουργία προοδευτικής παράταξης με αντιδεξιό προσανατολισμό

«Ο δικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όπως το ΠΑΣΟΚ έκανε στο παρελθόν, με σαφή αντιδεξιό προσανατολισμό, που θα εκφράσει τις νέες ανάγκες και τα διλήμματα της εποχής μας. Αυτό κάνει το Κίνημα Αλλαγής και αυτό θα συνεχίζει να κάνει μεθοδικά, σταθερά με ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας».

Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει μέσα από τη συνέντευξή της στο topontiki.gr η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής και Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ζέφη Δημαδάμα.

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που συζητείται στη Βουλή η Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής τονίζει: «η κυβέρνηση της ΝΔ δεν επιδιώκει την αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά έχει κατά νου την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων».

Όσον αφορά τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με αφορμή δημοσκοπικό εύρημα που δείχνει ότι το 92% των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής είναι ικανοποιημένοι με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κ. Δημαδάμα ξεκαθαρίζει: «Δεν υπάρχει καμιά μετατόπιση προς το κέντρο του πρωθυπουργού γιατί δεν βλέπω καμιά στήριξη του ΕΣΥ, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν βλέπω στήριξη στα εισοδήματα των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων, ενώ η ανεργία μεγαλώνει».

Ούσα Αντιπρόεδρος των γυναικών στο PES και έχοντας μάλιστα μιλήσει πρόσφατα για προσωπική εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης η κ. Δημαδάμα επισημαίνει ότι «η βία δυστυχώς δεν κάνει διακρίσεις βρίσκεται παντού σε όλους τους χώρους, στην καθημερινότητα μας». «Τα στοιχεία και για τις χώρες της Ευρώπης είναι αποκαρδιωτικά, οι έρευνες δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες (52%) και σχεδόν τα 2/3 (63%) των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών, δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας», συμπληρώνει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια για το οποίο εσείς διαφωνείτε. Δεν αναγνωρίζεται στο Κίνημα Αλλαγής ότι υπάρχει ανομία στα πανεπιστήμια; Οι ψηφοφόροι σας φαίνεται ότι συμφωνούν με το νομοσχέδιο

Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι το Κίνημα Αλλαγής δεν είπε ποτέ ότι δεν συμφωνεί με τη φύλαξη των πανεπιστημίων και την προστασία των φοιτητών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού. Όμως είναι διαφορετική η δημιουργία μικρών αστυνομικών τμημάτων εντός του πανεπιστημίου και άλλο η δημιουργία ομάδας φύλαξης από το ίδιο το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές. Αστυνομικοί μέσα στο πανεπιστήμιο θα ενισχύσουν αντί να λύσουν τα προβλήματα. Υπογραμμίζω όμως ότι οι ψηφοφόροι μας επιθυμούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων όπως η Πρόταση Νόμου για την αναβάθμιση των ΑΕΙ που καταθέσαμε και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Αλλά η κυβέρνηση της ΝΔ δεν επιδιώκει την αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου αλλά έχει κατά νου την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει με αφορμή ένα δημοσκοπικό εύρημα που δείχνει ότι το 92% των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής δηλώνει ικανοποιημένο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και για «φανταστική» δημοσκόπηση ακούσαμε από στελέχη του κόμματος σας. Δεν είναι ορατή η μετατόπιση του Πρωθυπουργού στο κέντρο;

Η επιλεκτική ανάδειξη θεμάτων από τα ΜΜΕ σε ότι μας αφορά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ουσία είναι μία. Δεν υπάρχει καμιά μετατόπιση προς το κέντρο του πρωθυπουργού γιατί δεν βλέπω καμιά στήριξη του ΕΣΥ, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, δεν βλέπω στήριξη στα εισοδήματα των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων , ενώ η ανεργία μεγαλώνει. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει με σαφή δεξιά χαρακτηριστικά. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ένδυμα να το φορά ο κάθε αρχηγός, κατά περίπτωση και κατά βούληση, και αυτό ισχύει και για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Τσίπρα και αυτό οι ψηφοφόροι μας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.

Η αλήθεια είναι ότι στο Κίνημα Αλλαγής εντοπίζεται μία έντονη εικόνα εσωστρέφειας. Ενώ η πανδημία κορυφώνεται και η οικονομία ισοπεδώνεται ακούμε για προεδρολογία και εσωκομματικές διαδικασίες. Μήπως έχετε απομακρυνθεί από την κοινωνία;

Οι εσωκομματικές εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Το ίδιο επανέλαβε ρητά και η ίδια η κα Γεννηματά στο προχθεσινό Πολιτικό Συμβούλιο υπογραμμίζοντας ότι όλα θα αποφασιστούν σε ειδική σύνοδο της ΚΠΕ κατά την οποία θα προχωρήσουμε στην εξειδίκευση όλων των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή Πρόεδρου το ερχόμενο φθινόπωρο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

Εχει ακουστεί η άποψη ότι «κάποιοι βολεύονται» με τα ποσοστά του Κινήματος Αλλαγής και δεν τολμούν για το κάτι παραπάνω. Τι ισχύει;

Δεν το υιοθετώ αυτό. Εμείς κάνουμε εποικοδομητική και όχι λαϊκιστική αντιπολίτευση γιατί σεβόμαστε την πανδημία και τους πολίτες που είναι δυστυχώς σε απόγνωση. Κάνουμε σκληρή κριτική όταν χρειάζεται και ταυτόχρονα καταθέτουμε προτάσεις ώστε να βοηθήσουμε τη χώρα. Έχουμε πει πολλές φορές πως θα πρέπει να προβάλλονται αναλογικά οι θέσεις μας γιατί τα ΜΜΕ εχουν μάλλον “επιλεκτικές προτεραιότητες”, με την κυβέρνηση να λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στην προβολή. Ο δικός μας στόχος είναι η δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όπως το ΠΑΣΟΚ έκανε στο παρελθόν, με σαφή αντιδεξιό προσανατολισμό, που θα εκφράσει τις νέες ανάγκες και τα διλήμματα της εποχής μας. Αυτό κάνει το Κίνημα Αλλαγής και αυτό θα συνεχίζει να κάνει μεθοδικά, σταθερά με ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Λέτε συνεχώς για αυτόνομη πορεία. Ωστόσο, οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Θα κληθείτε να συγκυβερνήσετε. Θα αποφύγετε οποιαδήποτε προγραμματική συζήτηση; Δεν είναι στο τραπέζι η «προοδευτική διακυβέρνηση»…

Είναι μονόδρομος η αυτόνομη πορεία του Κινήματος Αλλαγής, αυτές είναι οι αποφάσεις των οργάνων μας που ελήφθησαν με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτή είναι η πορεία που θα μας επιτρέψει να γίνουμε πρωταγωνιστές ανατρέποντας τους πολιτικούς συσχετισμούς υπέρ της πρότασης μας για Προοδευτική Διακυβέρνηση και το πρόγραμμα της Νέας Αλλαγής. Το “μοίρασμα” θέσεων και Υπουργείων μας αφήνει αδιάφορους.

Είστε Αντιπρόεδρος των γυναικών στο PES και πρόσφατα μιλήσατε και εσείς για το θέμα της παρενόχλησης. Τι συμβαίνει με τη σεξουαλική παρενόχληση στην Ευρώπη; Πως αντιμετωπίζεται η σεξουαλική κακοποίηση;

Τα στοιχεία και για τις χώρες της Ευρώπης είναι αποκαρδιωτικά, οι έρευνες δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες (52%) και σχεδόν τα 2/3 (63%) των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών, δήλωσαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας (έρευνα,Trades Union Congress, 2016). Η συντριπτική πλειοψηφία (άνω του 85%) αναφέρει ότι η άσκηση βίας γίνεται από άνδρες προϊστάμενους ή κατόχους θέσης εξουσίας. Η βία δυστυχώς δεν κάνει διακρίσεις βρίσκεται παντού σε όλους τους χώρους, στην καθημερινότητα μας. Ως Γυναίκες του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουμε προχωρήσει σε σειρά πρωτοβουλιών με έμφαση στην πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στα κράτη της ΕΕ. Ο στόχος είναι να σπάσουν τα αναχρονιστικά στερεότυπα που αντιστέκονται και να θωρακίσουμε τις γυναίκες (και τους άνδρες) με θεσμικές παρεμβάσεις ώστε να τερματιστεί κάθε μορφής βίας.