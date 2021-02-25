ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 06:03
25.02.2021 14:23

Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: «Επενδύετε στη λασπολογία» – Αποστάσεις από Λαζαρίδη

Μετωπική Μητσοτάκη-ΣΥΡΙΖΑ για τις διαδηλώσεις: Ανευθυνότητα - Εσύ είσαι ο μόνος υποκινητής - Media
 
Στην κατηγορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά επενδύουν στη λασπολογία σε βάρος του ιδίου, αλλά και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη, επέμεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερολογία και τριτολογία του με την οποία έκλεισε και η συζήτηση στη Βουλή.
 
«Ρίχνετε λάσπη, κανένα ένοχο -δήθεν- μυστικό δεν με συνδέει με την κυρία Μενδώνη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια τακτική με την πρωτολογία του. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τους βουλευτές Παύλο Πολάκη και Σουλτάνα Ελευθεριάδου για υποκίνηση χυδαίων υπονοούμενων τα οποία στη συνέχεια αναπαράγονταν από ανώνυμα τρολς του διαδικτύου. Θέλοντας να καταδείξει την σχέση των ανώνυμων συκοφαντιών με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός αναρωτήθηκε: «Μήπως άραγε τα αίσχη γράφονταν στο διαδίκτυο από… μη επανδρωμένα πληκτρολόγια;», ενώ καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να διαφοροποιηθεί από τα χυδαία υπονοούμενα, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Έχετε το δικαίωμα να πάρετε αποστάσεις από τέτοιες πρακτικές;». «Επενδύετε στη λασπολογία» επισήμανε ο πρωθυπουργός.
 

Γιατί τώρα οι αποκαλύψεις

«Θα επαναφέρω την συζήτηση και θα επαναλάβω το ερώτημα: γιατί το #metoo ξεκίνησε στην Ελλάδα σήμερα και όχι πριν κάποια χρόνια; Η Σοφία Μπεκατώρου μίλησε σε ημερίδα που διοργάνωσε η κυβέρνηση, που την οργάνωσε ακριβώς για την στήριξη των ανθρώπων που σπάνε την σιωπή τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν σήμερα το κάνουν γιατί νιώθουν άνετα σήμερα. Εγώ δεν θα αποδώσω κομματική ταυτότητα στο γεγονός ότι μιλούν σήμερα και όχι επι των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν και λένε την ιστορία τους και δεν το έκαναν στο παρελθόν είναι ότι δεν θα μπορούσαν να ακουστούν όπως λένε οι ίδιοι. Αυτό αλλάζει και αλλάζει επι αυτής της κυβέρνησης και γι αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι. Ολοι σε αυτή την αίθουσα στέλνουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας ότι μπορούν να μιλήσουν για ασφάλεια. Κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι για κάθε συμπολίτη μας να μιλήσει γι αυτά τα τραύματα μετά από τόσα χρόνια και να σπάσει το πλαίσιο συγκάλυψης. Αυτές είναι οι συνθήκες που θέλουμε να διαμορφώσουμε και καταθέσαμε σειρά προτάσεων για τις οποίες δεν είπατε τίποτα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
 
«Εχουμε ένα πλαίσιο εννέα προτάσεων. Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Περιμένουμε την δική σας συνεισφορά. Οσο και αν προσπαθείτε να μιλάτε για θεωρίες συγκάλυψης σας λέω ότι υπάρχει το ανάποδο. Αποκάλυψη υπάρχει και όχι συγκάλυψη. Όταν μιλάτε εσείς και τα διάφορα κομματικά σας φερέφωνα ότι δήθεν υπάρχει κάποιο ένοχο μυστικό που συνδέει εμένα και την κυρία Μενδώνη που δεν μου επιτρέπει να την αποπέμψω. Για πείτε μου ποιο είναι αυτό; Αυτό που κάνετε είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της λάσπης. Ποιο είναι το ένοχο μυστικό που συνδέει εμένα και την κυρία Μενδώνη και δεν την αποτρέπω; Ετσι γεννιούνται οι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο» συνέχισε ο πρωθυπουργός.
 

«Ρίχνετε λάσπη και κάτι θα μείνει»

Επανερχόμενος στην υπόθεση Λιγνάδη, ο Κ. Μητσοτάκης είπε: «Λέτε ότι ήταν φίλος μου αλλά δεν ήταν. Ρίχνετε όμως λάσπη και κάτι θα μείνει. Αυτή τη θεωρία ακολουθήσατε και σήμερα. Είχατε την ευκαιρία να παρετε διακριτές αποστάσεις από την χυδαιότητα που εκπορεύτηκε από ένα κομμάτι του δημόσιου διαλόγου και ενθαρρύνθηκε από δικό σας κομματικό μηχανισμό. Μίλησα με όνόματα δικών σας στελεχών. Για Πολάκη και Ελευθεριάδου και τις χυδαίες τους αναρτήσεις. Ανέχεστε τον Πολάκη να μιλά για το ανίκανο τρολάκι Αγαπηδάκη; Βγείτε και καταδικάστε το επιτέλους» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Με την τακτική σας να μην παίρνετε αποστάσεις οδηγείτε ορισμένα στελέχη της Αριστεράς στον τοίχο. Εχετε την δυνατότητα επιτέλους να πάρετε αποστάσεις από τέτοιες πρακτικές. Μπορείτε να το κάνετε; Ή είστε δέσμιος μιας πολιτικής που δεν μπορείτε να ξεφύγετε;».
 

Αποστάσεις από Λαζαρίδη

Απαντώντας δε στον γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για αναρτήσεις του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη σε βάρος του Άρη Βελουχιώτη, είπε: «Αναφερθήκατε σε ένα στέλεχος συνάδελφο της ΝΔ τον Μακάριο Λαζαρίδη που χρησιμοποίησε την λέξη κίναιδος που θεωρώ βαθιά προσβλητική για τους συμπολίτες μας. Προσωπικά του ζήτησα να ανακαλέσει και το έκανε. Η κυβέρνηση αυτή τιμά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η κυβέρνηση αυτή κ. Βελόπουλε δεν επέλεξε υπουργούς επειδή ανήκουν στην κοινότητα αλλά δεν πρέπει να μας απασχολήσει ότι κανείς εως τώρα δεν το είχες τολμήσει;» προσέθεσε χαρακτηριστικά. Και τόνισε: «Σπάμε εμπράκτως τα ταμπού. Ζήτησα προσωπικά κ. Τσίπρα από τον κ. Λαζαρίδη να ανακαλέσει και το έκανε. Εσείς κ. Τσίπρα θα το κάνετε προς τον κ. Πολάκη; Θα το αποδείξετε έμπρακτα ότι Τσίπρας-Πολάκης δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ότι Τσίπρας-Πολάκης-Βαξεβάνης δεν ενώνονται στο ίδιο και το αυτό. Εδώ είμαστε. Κάντε το».
 
Επιμένοντας στην τακτική της επίθεσης, στην τριτολογία του ο Κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τον Α. Τσίπρα ότι δεν μπορεί να πάρει αποστάσεις από ακραία στοιχεία και ακραίες θέσεις «Τσίπρας, Πολάκης, Βαξεβάνης είστε το ίδιο πράγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ισχυρίστηκε ότι η διαφορά με την Ε. Αγαπηδάκη, είναι ότι τις αναρτήσεις της κατά του ΣΥΡΙΖΑ τις έκανε όντας πολίτης και όχι έχοντας κάποιο αξίωμα. Παράλληλα, επικαλούμενος αναρτήσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ στα social media από τον Γιάννη Ραγκούση, («Αρρωστημένα εγωπαθής ο Τσίπρας», «ο πιο ανέντιμος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». «Ο Τσίπρας είναι τόσο λίγος, που σε κάνει να νοιώθεις ότι πλέον όταν τον επικρίνεις, είναι σαν να κλέβεις εκκλησία», «Ο Τσίπρας έχει τελειώσει πολιτικά. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα φύγει μόνος του ή εξαναγκασμένος») όταν δεν ήταν ακόμα μέλος του κόμματος, κατηγόρησε τόσο τον ίδιο όσο και τον κ. Τσίπρα για υποκρισία.
