Και εγένετο Ελλάς: Με Καποδίστρια ολοκληρώνεται ο β’ κύκλος του ντοκιμαντέρ για την Επανάσταση του 1821

Η συναρπαστική εβδομαδιαία σειρά του OPEN TV με παρουσιαστή το δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή και συνεργάτες μια πλειάδα εξειδικευμένων ιστορικών και οθωμανολόγων, ολοκληρώνει και τον β’ κύκλο του.

Με τον πρώτο Κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος της εκπομπής, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και θα ακολουθήσει αμέσως μετά ο τρίτος και τελευταίος κύκλος της αφιερωματικής σειράς του OPEN, όπου θα δούμε τις μεγάλες προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στη χώρα από το 1830 έως σήμερα.

Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια, οι άγνωστες στιγμές της ζωής του, η αναδιαμόρφωση του ανύπαρκτου ελληνικού κράτους, οι σχέσεις του με τη Ρωσία, οι πολιτικές του αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας και τέλος η δολοφονία του στο Ναύπλιο, θα απασχολήσουν το νέο επεισόδιο της μεγάλης αφιερωματικής σειράς του OPEN, «…και εγένετο Ελλάς» την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 00:45 στο OPEN.

Στο στούντιο μαζί με τον δημοσιογράφο, οι ιστορικοί Γιώργος Θεοδωρίδης και Νίκος Ζέρβας.

Στην εκπομπή μιλάει ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος αναλύει πλήρως την πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια.

Για ποιο λόγο ανέστειλε το Σύνταγμα, ποια λάθη έκανε εκείνος και ποια οι άλλοι. Μας μιλάει για την προσωπικότητά του, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει πως ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο καλύτερος από τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ακόμα, στην εκπομπή μιλάει η Ναταλία Καποδίστρια, ηθοποιός και απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια. Εξιστορεί άγνωστες πτυχές του βίου του και περιγράφει ένα περιστατικό, όπου ο Καποδίστριας κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του και σώθηκε εκ θαύματος.

Στη συνέχεια, ο Αντρέι Μάσλοβ, Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελληνική Δημοκρατία, αναλύει την καριέρα του Ιωάννη Καποδίστρια στη Ρωσία και αναφέρεται στο πως βλέπουν οι Ρώσοι αυτή την μεγάλη προσωπικότητα.

Ακόμα, η Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλάει στην εκπομπή για την απίστευτη ηθική του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ τον χαρακτηρίζει «άριστο». Επίσης εξηγεί το μεγάλο έργο του, ειδικά στον γεωργικό τομέα, που είναι ίσως άγνωστο μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια της εκπομπής η Ντάρια Κοσκόρου , Διευθύντρια και επιμελήτρια του Μουσείου Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα και απόγονός του, μιλάει για το σπίτι του κυβερνήτη που έχει γίνει μουσείο. Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο αλλά και τι συμβόλιζε ο Ιωάννης Καποδίστριας για την Ελλάδα.

Ο Κώστας Χελιώτης, Πρόεδρος Ναυπλιακού Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας» περιγράφει έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, τις τελευταίες στιγμές του Κυβερνήτη πριν δολοφονηθεί.

Τέλος, ο Δημήτρης Κωστούρος, Δήμαρχος Ναυπλιέων, μιλάει για το στίγμα που άφησε ο Ιωάννης Καποδίστριας στην πόλη του Ναυπλίου και για το μεγάλο έργο που έκανε πριν δολοφονηθεί.