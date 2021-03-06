search
06.03.2021 10:09

Ο Λίαμ Νίσον θα καλωσορίζει τους Νεοϋορκέζους που επιστρέφουν στους κινηματογράφους!

Ο Λίαμ Νίσον θα καλωσορίζει τους Νεοϋορκέζους που επιστρέφουν στους κινηματογράφους!

 

Οι κινηματογράφοι της Νέας Υόρκης ανοίγουν αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από σχεδόν ένα χρόνο κλεισίματος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και ο Λίαμ Νίσον θα βγει έξω και πρόκειται να το γιορτάσει.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Marksman», ο οποίος έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid 19 θα ευχαριστήσει προσωπικά τους θεατές που παρακολουθούν την πιο πρόσφατη ταινία δράσης, στην οποία έχει τον κεντρικό ρόλο.

«Αυτό πρέπει να καταγραφεί» δήλωσε ο Βορειοϊρλανδός ηθοποιός στο THR. «Θα είναι ωραίο να καλωσορίζω τους ανθρώπους. Νομίζω ότι η μετάβαση στον κινηματογράφο είναι λίγο ιερή εμπειρία. Ένιωθα έτσι από τότε που ήμουν παιδί» τόνισε.

Ο Τομ Όρτενμπεργκ, επικεφαλής της Open Road / Briarcliff, εταιρείας διανομής της ταινίας «The Marksman» στις ΗΠΑ, πρόσθεσε: «Το εκ νέου άνοιγμα της Νέας Υόρκης είναι μια ισχυρή συμβολική κίνηση για το κοινό που πηγαίνει στον κινηματογράφο ότι είναι εντάξει να αρχίσουν με προσοχή να κάνουν αυτό που τους αρέσει».

Ο Λίαμ Νίσον πιθανότατα θα μιλήσει με τους θεατές για το φημισμένο δίδυμο, Μάικλ Ρεντγκρέιβ και Ρέιτσελ Κέμπσον τους παππούδες της αείμνηστου συζύγου του Νατάσα Ρίτσαρντσον που πρωταγωνιστούσαν σε θεατρικές παραστάσεις στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της έκρηξης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Οι άνθρωποι δεν πανικοβάλλονταν» είπε στο THR. «Μερικές φορές, η παράσταση σταματούσε και ο Σερ Μάικλ κατέβαινε στην ορχήστρα και άρχιζε να παίζει πιάνο και να τραγουδά».

Ο Νίσον πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα μικρός παραλληλισμός με αυτό που συμβαίνει τώρα. Βομβαρδιζόμαστε με αυτές τις μικροσκοπικές αόρατες βόμβες».

