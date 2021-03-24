Dua Lipa: Στο διαδικτυακό πάρτι του Έλτον Τζον πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ

Η Dua Lipa θα είναι η κεντρική ερμηνεύτρια στο φετινό πάρτι πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ του Έλτον Τζον.

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις θα αναλάβει καθήκοντα παρουσιαστή στο 29ο ετήσιο AIDS Foundation Academy Awards pre-party, το οποίο θα μεταδοθεί στις 25 Απριλίου στη Βόρεια Αμερική και στις 26 στην Ευρώπη.

Το ετήσιο πάρτι πραγματοποιείται από το 1992 και η φετινή εκδήλωση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχει στόχο τη συγκέντρωση πόρων για νέους που κινδυνεύουν και ζουν με τον HIV σε όλο τον κόσμο.

«Φέτος, φέρνουμε το πάρτι των Όσκαρ στα σπίτια των ανθρώπων για πρώτη φορά ψηφιακά, για μια αξέχαστη βραδιά με τον Ντέιβιντ Φέρνις, τον εαυτό μου, τον αγαπητό μας φίλο Νιλ Πάτρικ Χάρις και την απίστευτη Dua Lipa, καθώς και πολλά υπέροχα ονόματα έκπληξης» τόνισε ο Έλτον Τζον.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μία πανδημία δεν θα υπερισχύσει της άλλης και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα 38 εκατομμύρια άτομα που ζουν με τον ιό HIV παγκοσμίως που χρειάζονται τη φροντίδα, την αγάπη και την υποστήριξή μας, οπότε ελπίζουμε ότι όλοι θα έρθουν μαζί μας για αυτό το ξεχωριστό πάρτι πριν τα Όσκαρ» σημείωσε ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός.