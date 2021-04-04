Χριστίνα Μπόμπα: Η εξομολόγηση για την εξωσωματική στην Ελεονώρα Μελέτη

Την πιο όμορφη φάση της ζωής τους διανύουν τους τελευταίους μήνες η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, που περιμένουν να κρατήσουν σύντομα στην αγκαλιά τους τα δίδυμα κοριτσάκια τους.

Η Χριστίνα Μπόμπα θα μιλήσει για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το ζευγάρι στη σύλληψη και την απόφασή της να κάνει εξωσωματική προκειμένου να μείνει έγκυος.

«Ήταν για εμάς λίγο δύσκολος ο δρόμος μέχρι να καταφέρουμε να μείνω έγκυος. Κάποια στιγμή του λέω: “ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ότι ψυχολογικά δεν μπορώ να το αντέξω άλλο”. Κάναμε εξωσωματική. Είχαμε βάλει δύο έμβρυα, οπότε αυτό ήταν γραφτό να γίνει. Αυτά τα δύο κοριτσάκια ήταν γραφτό να έρθουν στον κόσμο», λέει στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη η Χριστίνα Μπόμπα.