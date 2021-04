Ο Λιονέλ Μέσι σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1.

Ο αστέρας των «Μπλαουγκράνα» τελείωσε το χθεσινό ντέρμπι με τη Ρεάλ, έχοντας επτά τελικές προσπάθειες για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Ο Μέσι μάλιστα λίγο έλειψε να σκοράρει με κόρνερ όταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι του Κουρτουά ο οποίος παρά την εκτίναξή του δεν μπόρεσε να διώξει.

0 – Lionel Messi 🇦🇷 has made seven shots, more than any other league #ElClasico without scoring (alongside November 2005 at Bernabéu). The Argentinian are suffering his worst run without involving vs @realmadriden (seven games in a row in all comps). Soaked#RealMadridBarcelona pic.twitter.com/ZrmBG7JxkM