Συνάντηση Μισέλ-Φον ντερ Λάιεν μετά το Sofagate: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξανασυμβεί ό,τι έγινε στην Αγκυρα»

Η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαν την Δευτέρα την καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντησή τους, στην οποία συζήτησαν μία σειρά ζητημάτων.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ, την Τρίτη, Φον Ντερ Λάιεν και Μισέλ θα συμμετάσχουν στη Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, κοινοτική πηγή τόνισε ότι η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να ξανασυμβεί κατάσταση σαν αυτή της ‘Αγκυρας.

Υπένθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Αγκυρα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναγκάστηκε να καθίσει σε καναπέ, μακριά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Ταγίπ Ερντογάν και απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, που βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από την πρόεδρο της Κομισιόν.