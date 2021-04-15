Μινεσότα: Aνθρωποκτονία εξ αμελείας για την αστυνομικό που σκότωσε τον 20χρονο Αφροαμερικανό (Video)

Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας απαγγέλθηκε χθες Τετάρτη εναντίον της λευκής αστυνομικού που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν νεαρό Αφροαμερικανό οδηγό στη Μινεσότα.

Η αστυνομία του Μπρούκλιν Σέντερ, προαστίου της Μινεάπολις, σταμάτησε την Κυριακή το βράδυ τον 20χρονο Ντόντε Ράιτ επειδή είχε λήξει η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του.

Στη συνέχεια ο νεαρός αντιπαρατέθηκε με τους αστυνομικούς προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της 48χρονης αστυνομικού Κίμπερλι Πότερ, η οποία τον είχε απειλήσει ότι θα τον χτυπήσει με το τέιζερ, όμως πυροβόλησε με το όπλο της.

Η Πότερ, η οποία εργάζεται στην αστυνομία 26 χρόνια, συνελήφθη χθες με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, όμως αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων. Σήμερα πρόκειται να παρουσιαστεί πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου.

Στο μεταξύ χθες Τετάρτη, για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα του Μπρούκλιν Σέντερ παραμένοντας κυρίως ειρηνικοί.

Ωστόσο ομάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον των αστυνομικών που είχαν σχηματίσει αλυσίδα μπροστά από το κτίριο, ενώ πέταξαν και αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού.

Όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας, αστυνομικοί με τη συνδρομή της Εθνοφρουράς διέλυσαν το πλήθος χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και βομβίδες κρότου.

Οι εισαγγελείς της Μινεσότα πρέπει να αποδείξουν ότι η Πότερ επέδειξε «εγκληματική αμέλεια» προκειμένου να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και ότι έλαβε «παράλογο ρίσκο» με τις ενέργειές της εναντίον του Ράιτ. Αν κριθεί ένοχη, μπορεί να καταδικαστεί έως σε 10 χρόνια κάθειρξη.

Σε βίντεο της αστυνομίας από το περιστατικό η Πότερ ακούγεται να φωνάζει «τέιζερ, τέιζερ, τέιζερ!» την ώρα που τραβά το όπλο της και πυροβολεί τον Ράιτ ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τον συνάδελφό της και βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Μετά ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, τον πυροβόλησα».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο Ράιτ πέθανε από μία σφαίρα που δέχθηκε στο στήθος.

Ο διοικητής της αστυνομίας του Μπρούκλιν Σέντερ Τζιμ Γκάνον, που όπως και η Πότερ παραιτήθηκε την Τρίτη, δήλωσε ότι το περιστατικό φαίνεται ότι ήταν ατύχημα.

Το όπλο της Πότερ και το τέιζερ της βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές της ζώνη της, ώστε να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το αριστερό της χέρι για να τραβήξει το τέιζερ και το δεξί για το υπηρεσιακό της όπλο, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας. Η Πότερ τράβηξε το Glock της με το δεξί της χέρι. Πρόκειται για τον τρίτο αστυνομικό στις ΗΠΑ που αντιμετωπίζει κατηγορίες αφού ισχυρίστηκε ότι σκότωσε κάποιον επειδή μπέρδεψε το υπηρεσιακό του όπλο με το τέιζερ.

