Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα βίντεο «μη αναγνωρισμένων εναέριων φαινομένων» τα οποία διέρρευσαν πρόσφατα, είναι αυθεντικά.

Τα πλάνα ενός μυστηριώδους αεροσκάφους τριγωνικού σχήματος που αναβοσβήνει και πετάει μέσα από τα σύννεφα τα οποία τράβηξε το προσωπικό του Ναυτικού το 2019, είναι αυθεντικά επιβεβαίωσε στο CNN, η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Sue Gough.

«Όπως έχουμε προαναφέρει, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιχειρήσεων και για να αποφύγουμε την αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες σε πιθανούς αντιπάλους, το υπουργείο Άμυνας δεν συζητά δημοσίως τις λεπτομέρειες ούτε των παρατηρήσεων ούτε των ερευνών των αναφερόμενων εισβολών στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε η Gough.

