Τηλεόραση: Κουρκούλης – Κελεκίδου «κάνουν Ανάσταση» μαζί στο MEGA

Ένα μοναδικό, πασχαλινό, εορταστικό πρόγραμμα με τον Νίκο Κουρκούλη, το βράδυ του Μ. Σαββάτου, αμέσως μετά την Ανάσταση, στις 21:20 στο MEGA.

Ο Νίκος Κουρκούλης, μας προσκαλεί σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι, διασκέδαση και αγαπημένα τραγούδια.

Ο αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής ξεδιπλώνει τις αμέτρητες επιτυχίες της μακρόχρονης πορείας του σε ένα πρόγραμμα με μοναδικές ερμηνείες, δυνατές εικόνες, χορό και αναμνήσεις. Μια ξεχωριστή βραδιά, που θα μας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά και θα γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα, σε ένα ακόμα διαφορετικό Πάσχα.

Τα αγαπημένα τραγούδια «Κάποιες Νύχτες Με Φεγγάρι», «Τόσα Δειλινά», «Μέρα με τη Μέρα» «Παίζεις Με Τη Φλόγα» και «Πήρες Της Ζωής Μου Τα Φεγγάρια» είναι μόνο μερικά από αυτά που θα ερμηνεύσει ο Νίκος Κουρκούλης, στο εορταστικό μουσικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει αποκλειστικά για τους τηλεθεατές του MEGA.

Μαζί του στη σκηνή η αγαπημένη Κέλλυ Κελεκίδου, με την οποία συναντιέται μουσικά μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια και ερμηνεύουν, μεταξύ άλλων, σπουδαία λαϊκά ντουέτα που θα μας συγκινήσουν.

Ακόμα, θα απολαύσουμε τον γνωστό τραγουδιστή και λυράρη από την Κρήτη Νίκο Ζωιδάκη σε ρόλο-έκπληξη με τον Νίκο Κουρκούλη και τον δεξιοτέχνη λυράρη Γιώργο Ατματσίδη, ο οποίος θα μας χαρίσει αξέχαστες μελωδίες του Πόντου.

Special Guests ο συνθέτης Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, δημιουργοί των μεγαλύτερων επιτυχιών του Νίκου, με τους οποίους παρουσιάζει για πρώτη φορά στο MEGA το νέο του τραγούδι «Οι Άνθρωποι Αλλάζουν».

Στα highlights της βραδιάς, η εμφάνιση και οι ερμηνείες της Κέλλυς Κελεκίδου σε ένα αφιέρωμα στην αξέχαστη Ρίτα Σακελλαρίου, με την οποία συνεργάστηκε στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Κώστας Γκίτσης.