05.05.2021 22:42

Λουκίδης: Δύο self tests ισοδύναμα του μοριακού

05.05.2021 22:42
loukidis

Είμαστε σε περίοδο με εύθραυστη ισορροπία που βασίζεται από την μια μεριά στο υγειονομικό σύστημα, στις εισαγωγές, στην διαχείριση των ασθενών και από την άλλη στην ελευθέρωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και πνευμονολόγος στο νοσοκομείο Αττικόν, Στέλιος Λουκίδης.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε για να βγούμε από αυτό το δύσκολο τουνελ που μπήκαμε αυτόν τον ενάμιση χρόνο και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα τα καταφέρουμε.

Υπογράμμισε την σημασία της επιδημιολογικής παρατήρησης με τα self test αναφέροντας μάλιστα μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη που έδειξε ότι δύο self test μπορεί να είναι ισοδύναμα του μοριακού.

Επιπλέον, επισήμανε την ατομική ευθύνη του καθενός και πως αν έχει κάποιος κάποιο σύμπτωμα θα πρέπει να κάνει τεστ. 

Εμβόλιο AstraZeneca: Παρενέργεια αφορά γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας

Αναφορικά με το εμβόλιο AstraZeneca και τον ειδικό προβληματισμό που επικρατεί για τις γυναίκες από τα περιστατικά που έχουν καταγράφει δήλωσε πως είναι μια πραγματικότητα που επικοινωνιακά στην αρχή φάνηκε από τον ΕΟΦ σαν να συγκαλύπτεται και πρόσθεσε:

«Διαφωνώ πλήρως με αυτό είναι μια ενημέρωση που κάνουμε σε όσους μας ρωτάνε ότι υπάρχει μια σπάνια παρενέργεια. Αυτή φαίνεται να  αφορά γυναίκες συγκεκριμένης ηλικίας. Πιθανότατα να έχει ένα ορμονικό υπόστρωμα από κάτω. Δεν το γνωρίζουμε αυτή την στιγμή. Έχουμε ελάχιστα δημοσιευμένα στοιχεία και η ενημέρωση αυτή με την ποσόστωση αυτής της παρενέργειας είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποφασίσει ο άλλος αν θα συνεχίσει η όχι». 

Ο ίδιος επεσήμανε πως δεδομένα ασφάλειας στην εγκυμοσύνη υπάρχουν μόνο για το εμβόλιο MRNA της Pfizer με βάση την μελέτη που έγινε και δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα. 

Για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών μεταξύ των υγειονομικών υποστήριξε ότι για όποιον έχει ζήσει το κλινικό κομμάτι της νόσου δεν θα περνούσε από το μυαλό του να μην εμβολιαστεί και πως αν αναλύσουμε τους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή νόσο και αυτούς που είναι μη εμβολιασμένοι θα φανεί ότι αυτοί είναι η συντριπτική πλειοψηφία.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Σκωτίας με 1.300.000 εμβολιασμούς και ποσοστό προστασίας 95%.

