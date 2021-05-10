Γαβρόγλου σε Πατέλη: Δεν μας κυβερνούν μόνο οι άριστοι, αλλά κι αυτοί που δεν αυτολογοκρίνονται

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου τις δηλώσεις του οικονομικού συμβούλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Πατέλη, ότι «όποιος κάνει διδακτορικό, δεν έχει όρεξη για δουλειά».

Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού δήλωσε ότι το «διδακτορικό είναι κάτι το αρνητικό. Εγώ δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει απαραιτήτως όρεξη για δουλειά».

Ο Κώστας Γαβρόγλου έγραψε σε ανάρτησή του ότι «προφανώς όσες και όσοι σας επιτέθηκαν δεν ξέρουν τι σημαίνει να κάνεις διδακτορικό χωρίς να αγχώνεσαι για το αν θα βρεις κάποια οικονομική στήριξη, το πώς θα μπορέσεις να κάνεις την έρευνα σου χωρίς πρόσβαση σε περιοδικά, το πώς θα βρεις χρήματα για να αγοράσεις αναλώσιμα, το πώς θα αγοράσεις τα αναγκαία για τα πειράματα μηχανήματα, το πώς θα προμηθευτείς τα απαραίτητα για την έρευνα σου βιβλία και μονογραφίες, αν θα καταφέρεις να βρεις κάποια οικονομική υποστήριξη για να πας σε κάποιο συνέδριο, και βέβαια με την αγωνία τι θα κάνεις αφού πάρεις το διδακτορικό».

Στη συνέχεια, συμπληρώνει πως είναι «πράγματα λυμένα σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου» και προτρέπει τον Αλέξη Πατέλη να απευθυνθεί «τουλάχιστον στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στους Κινέζους», «αφού οι άνθρωποι της χώρας μας είναι τόσο αχάριστοι και μικρόψυχοι και δεν σας καταλαβαίνουν».

«Και μία εντελώς προσωπική παράκληση» συνεχίζει «σας παρακαλώ μην, λόγω σεμνότητας, παραλείψετε να βάλετε τον τίτλο που έχετε σήμερα στο πρωθυπουργικό γραφείο ώστε να καταλάβουν επιτέλους και οι ξένοι ότι στην Ελλάδα μας κυβερνάνε όχι μόνον οι άριστοι, αλλά και αυτοί που δεν αυτολογοκρίνονται και λένε τις μεγάλες αλήθειες στο λαό μας».

Η καυστική ανάρτηση Γαβρόγλου

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κώστα Γαβρόγλου:

«Αγαπητέ κ. Πατέλη,

Σας γράφω αυτήν την επιστολή κυρίως επειδή είμαι ενοχλημένος από όσα σας έσυραν αριστεροί μου φίλοι για τις πικρές αλήθειες που είχατε το θάρρος να πείτε σχετικά με τους διδακτορούχους και τους υποψήφιους διδάκτορες.

Προφανώς όσες και όσοι σας επιτέθηκαν δεν ξέρουν τι σημαίνει να κάνεις διδακτορικό χωρίς να αγχώνεσαι για το αν θα βρεις κάποια οικονομική στήριξη, το πώς θα μπορέσεις να κάνεις την έρευνα σου χωρίς πρόσβαση σε περιοδικά, το πώς θα βρεις χρήματα για να αγοράσεις αναλώσιμα, το πώς θα αγοράσεις τα αναγκαία για τα πειράματα μηχανήματα, το πώς θα προμηθευτείς τα απαραίτητα για την έρευνα σου βιβλία και μονογραφίες, αν θα καταφέρεις να βρεις κάποια οικονομική υποστήριξη για να πας σε κάποιο συνέδριο, και βέβαια με την αγωνία τι θα κάνεις αφού πάρεις το διδακτορικό.

Από την εμπειρία σας γνωρίζετε ότι όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, πράγματα λυμένα σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά οι δικοί μας ιθαγενείς αρνούνται να δεχτούν αυτές τις απλές αλήθειες. Και αντί να κάνουν κάτι, κάθονται και χαζεύουν ελπίζοντας ότι με κάποιον μεταφυσικό τρόπο θα λυθούν όλα αυτά. Θα αναρωτηθείτε, και ορθά, γιατί δεν παραιτούνται; Γιατί δεν πάνε να βρούνε μια δουλειά; Γιατί δεν ζητάνε λεφτά από τον πατέρα τους ή την μητέρα τους να προχωρήσουν στη ζωή; Γιατί δεν δανείζονται; Θα σας πω εγώ γιατί: Γιατί, όπως ομολογούν οι ίδιοι, είναι περήφανοι και εγωιστές. Αυτά μας φάγανε. Οι ψωρο-περηφάνιες.

Επειδή, όμως, η ουσία των δηλώσεων σας δεν έγινε κατανοητή στη χώρα μας, και ενδεχομένως να μην έγινε επειδή πολλοί αριστεροί αρνούνται να κατανοήσουν αυτούς τους πρωτοποριακούς προβληματισμούς, θα σας πρότεινα να κάνετε μία προσπάθεια να μεταφράσετε τις δηλώσεις σας και να τις στείλετε παντού. Αφού οι άνθρωποι της χώρας μας είναι τόσο αχάριστοι και μικρόψυχοι και δεν σας καταλαβαίνουν, απευθυνθείτε τουλάχιστον στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στους Κινέζους. Σας το γράφω γιατί και εκεί στα ξένα, έχω την αίσθηση ότι λείπουν τόσο θαρραλέες φωνές και βαθυστόχαστες αναλύσεις.

Και μία εντελώς προσωπική παράκληση: Σας παρακαλώ μην, λόγω σεμνότητας, παραλείψετε να βάλετε τον τίτλο που έχετε σήμερα στο πρωθυπουργικό γραφείο ώστε να καταλάβουν επιτέλους και οι ξένοι ότι στην Ελλάδα μας κυβερνάνε όχι μόνον οι άριστοι, αλλά και αυτοί που δεν αυτολογοκρίνονται και λένε τις μεγάλες αλήθειες στο λαό μας.

Να είστε καλά και μην το βάλετε κάτω.

Με εκτίμηση,

Κώστας Γαβρόγλου».