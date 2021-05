Συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους του ευρωπαϊκού Βορρά με τα στερεότυπα του «απρόσιτου» και του «ψυχρού». Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και αυτό το αποδεικνύουν προσωπικότητες με την εσωτερική θέρμη και το ξεχωριστό ταλέντο του Ισλανδού Ólafur Arnalds που την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 έρχεται στην Αθήνα σε μια μοναδική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ο πολυοργανίστας μουσικός, συνθέτης και παραγωγός, αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του και μαζί με τους Max Richter και Nils Frahm ανήκουν σε μία σχολή μουσικών που καταφέρνουν να συνδυάζουν με μια φρέσκια, ανατρεπτική ματιά, τη νέο- κλασική μουσική φόρμα με τη μοντέρνα σύνθεση, το πιάνο με τα έγχορδα και τους ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ατμόσφαιρες που κερδίζουν το κοινό.

Ο Ólafur Arnalds στο Ηρώδειο θα αποκαλύψει στο ελληνικό κοινό τον εσωτερικό του κόσμο, θα μοιραστεί μαζί του συναισθήματα και εμπειρίες, ένα δικό του de profundis.

Η καριέρα του Ólafur ξεκίνησε λίγο «τυχαία», όπως ομολογεί ο ίδιος. Έπαιζε ντραμς σε μια hardcore μπάντα, που συνόδευε το γερμανικό metal συγκρότημα Heaven Shall Burn στην περιοδεία του στην Ισλανδία. Όντας μεγάλος θαυμαστής τους, ηχογράφησε στο σπίτι του μερικά κομμάτια γεμάτα πιάνα κι έγχορδα και τους τα έδωσε. Δεν περίμενε τίποτα από αυτούς. Όμως λίγο καιρό μετά, του ζήτησαν να γράψει εισαγωγές για κάποια τραγούδια τους. Το άλμπουμ έγινε επιτυχία. Μια δισκογραφική εταιρία το άκουσε και του ζήτησε να δημιουργήσει ένα πλήρες άλμπουμ με παρόμοιες συνθέσεις. «Δεν είχα ποτέ σκεφτεί ότι θα συνέχιζα να γράφω τέτοιου είδους μουσική, αλλά δέχτηκα». Τον Οκτώβριο του 2007, κυκλοφόρησε το πρώτο σόλο άλμπουμ του, Eulogy for Evolution και αμέσως μετά έφυγε για περιοδεία με τους Sigur Rós.

Από εκεί και πέρα με κάθε άλμπουμ του κέρδιζε όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση. Με το πρώτο του άλμπουμ περιέγραψε το ταξίδι της ζωής από τη γέννηση στο θάνατο, ενώ το 2008 με το EP «Variations of Static», κερδίζει την αναγνώριση τόσο από το μοντέρνο όσο και από το κλασικό μουσικό στρατόπεδο. Το 2009 για τη σειρά «Found Songs» ηχογραφούσε ένα τραγούδι κάθε μέρα και αμέσως το κυκλοφορούσε online. Το 2011 με το «Living Room Songs» επαναλαμβάνει το ίδιο αυτοσχεδιαστικό μοτίβο. Το 2012 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του, Another Happy Day, Two Songs For Dance… ενώ στο For Now I Am Winter, που κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο του 2013 προσθέτει για πρώτη φορά φωνή. Ενώ, το 2016 ξαναπαίζει με τον συμπαντικό αριθμό επτά και κυκλοφορεί το «Island Songs» – για επτά εβδομάδες ταξίδεψε στην Ισλανδία και επισκεπτόταν επτά διαφορετικές πόλεις – μία πόλη κάθε βδομάδα – συνεργάστηκε με επτά διαφορετικούς μουσικούς και έβγαζε ένα τραγούδι και ένα βίντεο κάθε επτά ημέρες. Το άλμπουμ του, Re:Member του 2018, που οι κριτικοί θεώρησαν αριστούργημα και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, ήταν ένα μείγμα των επιρροών που δέχεται ο ίδιος από όλα τα διαφορετικά μουσικά είδη.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε το πειραματικό techno duo Kiasmos με τον Janus Rasmussen ενώ σε πλείστες περιπτώσεις συνεργάστηκε με το Γερμανό πιανίστα και συνθέτη Nils Frahm. Επίσης, το 2015 συνεργάστηκε με την πιανίστα Alice Sera Ott πάνω σε κομμάτια του Frédéric Chopin. Στο The Chopin Project οι δύο μουσικοί δίνουν μία σύγχρονη πνοή στις κλασσικές συνθέσεις του Chopin και διατηρώντας όλη την ομορφιά των πρωτότυπων μας παραδίδουν ένα μαγευτικό έργο.

Έχει δώσει συναυλίες σε μερικούς από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους στον κόσμο, όπως το Royal Albert Hall, το Guggenheim Museum στο Μπιλμπάο, το Μουσείο του Λούβρου και η όπερα του Σίδνεϋ.